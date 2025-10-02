[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 2일 오후 구로구 소재 고척근린시장과 강서구 남부골목시장을 차례로 찾아 성수품 수급, 가격 동향 등을 살폈다.

오 시장은 과일과 한과 등을 온누리상품권으로 직접 구매하고 상인들의 현장 목소리를 청취하고 격려했다. 또 제수용품 구매를 위해 전통시장을 방문한 시민들과 명절인사도 나눴다.

추석을 앞두고 오 시장은 “전통시장을 더 자주 방문해 장바구니 부담도 덜고 시장 상인들에게 힘을 보태 달라“라고 시민들에게 당부했다. 이어 상인들에게 ”지역경제의 뿌리역할을 하는 전통시장을 안전하게 관리하고 더욱 활성화하도록 꼼꼼하게 챙기겠다“고 말했다.

이날 방문한 ‘고척근린시장’은 총 80여 개 점포가 운영 중이며 지난해 무료 주·정차 대상 시장에 선정된 바 있다. 강서구에서 가장 크고 오래된 ‘남부골목시장’은 약 167개 점포가 영업 중이다.

시는 올해 ‘화재공제보험 가입’, ‘특성화시장육성사업’, ‘야간음식문화활성화사업’ 등 화재안전 및 활성화를 지원한 바 있다.