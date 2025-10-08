3분기 누적 상장 55곳·공모 3.4조원…공모가 상단 비율 94% 확약 우선배정제 강화로 옥석 가리기 본격화

[헤럴드경제=문이림 기자] 올해 3분기 누적 국내 기업공개(IPO) 시장이 상장사 수와 공모 규모 모두 작년 동기 대비 뚜렷한 회복세를 보였다. 4분기에는 예비심사를 마친 기업들의 상장이 잇따라 예정돼 있어 공모 시장의 활기가 이어질 것으로 전망된다.

기업 컨설팅 업체 IR큐더스에 따르면 올해 1~3분기 신규 상장사는 총 55개사다. 지난해 같은 기간보다 8곳 늘었다. 코스피 6개사, 코스닥 49개사가 신규 상장했다.

공모 규모는 3조4049억원으로 전년 대비 대비 19% 증가했다. 1000억원 이상 공모 규모를 보인 상장사는 ▷LG씨엔에스(1조1994억원) ▷대한조선(5000억원) ▷서울보증보험(1815억원) ▷삼양컴텍(1117억원)이다. 삼양컴텍은 코스닥 상장사 중 유일하게 공모규모 1000억원을 넘겼다.

공모가 산정 흐름도 눈에 띈다. 희망 공모가 밴드 상단에서 가격을 확정한 기업이 급증한 반면 밴드를 초과한 사례는 한 곳도 없었다. 올해 3분기까지 신규 상장한 55개 기업 중 45개사가 희망 공모가 밴드 상단에서 공모가를 확정했다. 상단 비율은 94%로 1~2분기(79%)보다 높아졌다. 지난해 같은 기간에는 상단 확정이 8개사에 불과했다.

상단 확정은 희망가 밴드의 최상단에서 공모가를 결정한 경우를 뜻한다. 반면 상단 초과는 밴드를 넘어서는 수준으로 공모가를 책정한 사례다. 올해는 상단 초과 기업이 1곳도 없었다. 지난해 같은 기간 37개사가 밴드를 초과했던 것과는 대조적이다.

기관 수요예측 경쟁률이 1000대 1을 넘긴 기업은 27곳으로 전년 동기(16곳) 대비 크게 늘었다. 일반 청약에서 1000대 1 이상 경쟁률을 기록한 기업은 25곳이었다. 지난해 같은 기간(31곳)보다 감소했다.

기관 수요예측 경쟁률 상위 5개사는 ▷지에프씨생명과학 ▷나우로보틱스 ▷엠디바이스 ▷원일티엔아이 ▷싸이닉솔루션이었다. 일반 청약 경쟁률은 인투셀(2268.9대 1)이 가장 높았다.

공모가 대비 시초가 상승률도 평균 66%에 달했다. 전체 상장사 중 85%가 공모가를 웃돌며 거래를 시작했다. 시초가 상승률 상위 종목은 ▷엘케이켐(206.2%) ▷키스트론(196.4%) ▷위너스(175.9%) ▷모티브링크(175.0%) ▷바이오비쥬(152.7%) 순이다. 올해 IPO 시장은 공모 규모가 작은 중소형주 중심으로 형성된 데다, 기관투자자의 의무보유확약 비율이 높아 상장 직후 시장에 풀리는 주식이 많지 않았다. 제한된 유통 물량에 투자 수요가 몰리면서 공모가 대비 시초가가 크게 올랐다는 평가다.

IR큐더스 관계자는 “IPO 시장 제도 강화에 따라 옥석 가리기 심화됐다”고 말했다. 지난 7월 확약 우선배정제가 시행된 이후 에스투더블유(24%)와 명인제약(69.6%)이 높은 확약률을 기록했다. 제도가 시장에 빠르게 자리잡고 있다는 평가다. 확약 우선배정제도는 기관투자자가 일정 기간 주식을 보유하겠다고 약속한 비율(확약률)에 따라 공모주 배정 물량을 차등하는 제도다. 단기 매도(오버행)를 완화하고 기관투자자의 장기투자 유도하려는 취지다.

내년부터 주관사의 의무보유확약 비중이 30%에서 40%로 늘어 신뢰도 제고도 기대된다.

IR큐더스 관계자는 “풍부한 유동성 속에 유통시장이 활기를 띠고 있어 발행시장도 긍정적인 흐름을 이어갈 것”이라고 내다봤다. 예비심사를 통과한 기업이 늘어나면서 4분기에는 IPO가 다시 활발해질 것이란 전망이다.

3분기 흥행 사례로는 코스닥 상장사 삼양컴텍이 꼽힌다. 기관투자자 대상 수요예측 경쟁률은 565.55대 1을 기록했다. 확약 비율은 44.8%로 올해 코스닥 IPO 중 가장 높았다. 일반 청약 경쟁률도 927.97대 1에 달해 투자자들의 높은 관심을 입증했다.

공모가는 희망 밴드 상단인 7700원에 확정됐다. 지난 8월 상장 첫날 116.1% 급등한 1만6640원에 마감했다. 이달 1일 종가는 1만7840원으로 공모가 대비 130% 이상 상승세를 유지하고 있다. 공모 규모가 크고 확약 비율이 높은 데다 상장 후 주가가 공모가를 크게 웃돌며 투자자 신뢰를 끌어냈다는 평가다.