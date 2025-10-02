야간 개최 가능성 높아 군사 장비 움직임 동향

[헤럴드경제=전현건 기자] 북한이 오는 10일 수만 명 규모로 노동당 창건 80주년 기념 열병식을 준비 중인 것으로 파악됐다.

이성준 합동참모본부 공보실장은 2일 국방부 정례브리핑에서 “북한은 수만 명 규모로 열병식을 준비하는 등 동향이 있어 우리 군이 예의주시하고 있다”고 밝혔다.

이 실장은 북한의 무기 동원 동향과 관련해 “차량이나 일부 군사 장비 움직임 동향은 있지만 아직 설명할만한 특별한 무기체계는 관측되지 않았다”고 말했다.

열병식 개최 시점에 대해선 “야간에 할 가능성이 더 크다”면서 “다만 0시께 할지 오후 8시나 10시께 등에 할지는 좀 더 지켜봐야 한다”고 했다.

가장 최근에 열린 북한 열병식은 2023년 9월 9일 정권 수립 75주년 기념일 때였다.

당시 열병식 행사는 9월 8일 저녁부터 9일 새벽까지 지속됐다. 올해도 9일 전야제를 시작으로 10일 0시께 열병식 등 본행사가 진행될 가능성이 있다.

북한이 개발 중인 신형 대륙간탄도미사일(ICBM) 화성-20형이 열병식에서 공개되거나, 이를 전후해 전격적으로 시험발사에 나설 가능성도 제기된다.