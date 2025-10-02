찹쌀 46.1% 쌀 15.9% ‘최대폭’ 통신료 감면 종료에 석유류 반등 정부 “장바구니 물가 최우선 관리”

9월 소비자물가 상승률이 2%대로 다시 올라섰다. 쌀값 급등에 달걀·육류 등 축산물과 외식 물가가 고공행진하며 물가 상승을 부채질했다. 석유류 가격 상승 전환과 통신사 요금 감면 종료 영향도 컸다. 정부는 먹거리 물가 안정을 위해 스마트 농수산업, 유통구조 혁신 등 구조개선 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

2일 국가데이터처가 발표한 ‘9월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 117.06으로 전년 동월 대비 2.1% 상승했다. 올해 들어 소비자물가는 1월 2.2%, 2월 2.0%, 3월 2.1%, 4월 2.1%로 4개월 연속 2%대를 기록하다가 5월 1.9%로 낮아졌다. 이후 6월(2.2%)과 7월(2.1%) 2%대를 유지했으나, 8월에 1.7%까지 낮아졌다가 한 달 만에 2%대로 올라섰다.

품목별로는 채소류 가격이 전년 동월 대비 12.3% 하락했지만, 쌀값이 크게 뛰면서 농축수산물 가격은 2.0% 상승했다. 찹쌀(46.1%)과 쌀(15.9%) 오름폭이 컸고, 고등어(10.7%), 사과(5.5%) 등 과실류와 축산물도 물가 상승을 이끌었다. 달걀(9.2%), 돼지고기(6.3%), 국산 쇠고기(4.8%) 가격도 동반 상승했다. 달걀 가격 상승률은 2022년 1월(15.8%) 이후 3년 8개월 만에 최대다.

공업제품은 2.2% 상승했다. 커피(15.6%), 빵(6.5%) 등 가공식품(4.2%) 물가가 두드러졌고, 석유류도 2.3% 오름세로 전환했다. 전기·가스·수도요금은 0.3% 올랐으며, 세부적으로 상수도료는 3.2%, 도시가스비는 0.4%, 지역난방비는 0.3% 상승했다. 서비스 물가는 2.2% 올랐으며 공공서비스는 1.2% 상승했다. SK텔레콤 휴대전화료 감면 종료가 요인으로 작용했다. 개인서비스는 2.9% 상승했고, 외식은 3.4%, 외식 제외 품목은 2.6% 각각 올랐다.

근원물가도 높은 수준을 이어갔다. 경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가지표인 ‘식료품 및 에너지 제외 지수’는 2.0% 상승했고, 한국형 근원물가지표인 ‘농산물 및 석유류 제외 지수’는 2.4% 상승했다. 가계 체감물가를 보여주는 생활물가지수는 2.5% 올랐다. 식품 가격은 3.2%, 식품 이외 품목은 2.1% 상승했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 경제관계장관회의에서 “물가 걱정 없는 추석이 될 수 있도록 총력을 다하겠다”며 “성수품 공급과 할인 지원, 전통시장 온누리상품권 환급 등 민생대책을 차질없이 추진하고 김장철 배추·무 등 작황 관리와 할인 지원도 철저히 대비하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 “추석 민생안정대책 등으로 농축수산물 가격 오름세가 다소 완화됐지만, 가공식품 가격이 여전히 높고 통신요금 감면 종료 영향까지 겹치면서 9월 물가는 2.1%를 기록했다”면서 “보다 근본적인 먹거리 물가 안정을 위해 기재부, 공정위, 농식품부, 해수부 등 관계 부처가 협업해 원인을 면밀히 분석하고 스마트 농수산업, 유통구조 혁신 등 구조개선 방안을 검토하겠다”고 강조했다.

