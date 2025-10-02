긴 연휴 외환시장 멈춘 사이 NDF 환영향 지난 6일간 설 연휴 직후 환율 14.7원 급등 신한은행 당번 체제서 비상대응반 첫 전환 美 고용지표 및 FOMC 의사록 등 변수 전망

[헤럴드경제=김벼리 기자] 7일간 이어지는 추석 연휴 기간 환율 변동성에 대한 우려가 커지고 있다. 한미 관세 협상 불확실성 등에 원/달러 환율이 상승세인 가운데 미국에서 주요 발표들까지 예정돼 있어 연휴 직후 환율이 급변할 가능성이 적지 않은 상황이다. 은행들은 추석 연휴 동안 비상 외환 관리 체제를 운영하는 등 대비 태세를 갖추고 있다. 특히, 신한은행은 처음으로 비상대응반 체제를 도입하는 것으로 확인됐다.

2일 금융권에 따르면 신한은행 S&T(솔루션&트레이딩)센터는 오는 3일부터 9일까지 추석 연휴 기간 비상대응반을 구축해 운영할 방침이다. 비상대응반은 급격한 환율 변동을 지속적으로 살피며 대응할 계획이다. 신한은행이 연휴 기간 비상대응반을 구축하는 것은 이번이 처음이다. 신한은행 관계자는 “그동안에는 당번 근무로 대응해 왔는데 이번에는 연휴가 길기도 해서 비상대응반을 운영하기로 했다”고 설명했다.

추석 연휴에는 은행 ‘딜링룸’이 문을 닫으면서 서울 외환시장도 거래를 멈춘다. 하지만 그동안 싱가포르나 홍콩 등 역외시장에서는 원화 기반 차액결제선물환(NDF) 거래가 이어지는데 이 거래는 원/달러 환율에도 영향을 끼친다. NDF 거래 동향에 따라 연휴가 끝난 직후 원/달러 환율 가격이 크게 출렁일 가능성이 있다. 환율에 따라 수익성과 리스크 관리에 영향을 받는 은행들로서는 연휴에도 환율 동향에 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 상황이다.

앞서 6일간 이어진 설 연휴 다음 날인 1월 31일 원/달러 환율은 개장 직후 14.7원 급등하기도 했다. 연휴 기간 도널드 트럼프 미국 대통령이 멕시코와 캐나다에 25% 관세를 부과하겠다는 입장을 재확인하는 등 대외 변수들이 환율에 영향을 끼쳤다.

이번 추석에도 대외 변수들이 산적해 있다. 이번 연휴 중에는 한국 수출의 선행지표인 미국 ISM 제조업 지수를 비롯해, 고용지표, 그리고 9월 FOMC(연방공개시장위원회) 의사록 등 주요 발표들이 예정돼 있다. 이에 더해 미·중 갈등과 중동 지정학 변수 등 외부 충격도 주요 변수다.

최근 한미 관세 협상 불확실성 등 원/달러 환율의 변동성도 커지고 있다. 지난달 26일 원/달러 환율은 장중 1414원까지 오르며 5월 14일(1421.3원) 이후 가장 높은 수준을 기록했는데, 29일에는 다시 13.7원 급락하며 1398.7원에 마감했다. 1일은 주간거래 종가 기준 1403.2원을 기록했고, 2일에도 1402원으로 개장하며 1400원대를 유지했다.

이에 따라 다른 주요 은행들도 비상 환율 대응 체제를 가동하는 등 상황을 예의주시하고 있다. KB국민은행은 외환시장 불확실성이 커지는 상황에 대비해 선제적으로 유동성 지표인 외화LCR(유동성커버리지비율)과 ST(스트레스테스트) 등을 기준치보다 높은 수준으로 관리하고 있다. 하나은행은 추석 명절 동안 해외 금융시장 상황과 주요 통화 환율 흐름을 실시간으로 반영한 고시 체계를 운영할 방침이다. 특히, 급격한 환율 변동이 발생할 경우를 대비해 비상근무 인력을 배치하고 24시간 대응 체계를 유지할 예정이다.

우리은행도 추석 연휴 이후 환율 변동성에 대비해 환율 수준을 지속적으로 점검할 방침이다. 특히, 파생상품 등 환율 민감 자산에 대한 관리를 강화하고 있다. NH농협은행은 추석 연휴 이후 환율 변동성에 대비해 시장 모니터링과 외화 유동성 관리를 강화하고 있다. 고객 환 헤지(대비책) 지원과 당국과의 협조를 통해 안정적 거래 환경 유지에 전력을 기울이고 있다.

은행권 한 관계자는 “추석 연휴는 국내에서 대응할 수 없는 공백 구간”이라며 “최근 글로벌 정세가 급변하고 있어서 변동성이 클 수 있다”고 전망했다.