이 대통령, 29회 노인의 날 맞이해

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 노인의 날인 2일 “어르신들의 건강과 행복이 무엇보다 중요한 국가적 과제가 됐다”고 했다.

이 대통령은 이날 SNS에 ‘이제는 국가가 울타리가 되어 어르신을 지키겠다’는 제목의 글을 올리고 “격동의 세월 속에서도 우리 사회의 든든한 버팀목이 되어주신 어르신들의 노고에 경의를 표한다”면서 어르신들에 대한 예의를 갖췄다.

이 대통령은 “어르신들께서 부단히 걸어오신 삶의 궤적들이 모여 오늘의 자랑스러운 대한민국이 존재한다”고 했다.

이 대통령은 “우리는 어르신들의 헌신을 기억하며, 그 존엄과 권리를 보호하고, 더불어 살아가는 사회를 구현해야 할 책임이 있다”면서 “특히 우리나라가 65세 이상 인구 비율이 20%를 넘는 초고령 사회로 진입했다는 점을 강조했다.

아울러 “이제는 국가가 굳건한 울타리가 돼 어르신들께서 안심하고 활기찬 삶을 누리실 수 있도록 하겠다”면서 “어르신들이 사회의 중심 구성원으로서 활발히 참여하실 수 있도록 지원을 확대해 나갈 것”이라고 약속했다.

이 대통령은 “어려웠던 시절, 서로를 다독이며 한 줌의 희망조차 놓지 않고 살아오신 어르신들을 기억한다”면서 “오래도록 건강하시고 행복하시길 온 마음으로 기원한다”고 덧붙였다.