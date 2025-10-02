목동 1·2·3단지 정비계획 결정안 수정가결 3개 단지 모두 용적률 300%, 최고 49층 결정

[헤럴드경제=박로명 기자] 서울 양천구 목동 1·2·3단지 아파트가 최고 49층 규모 1만206가구(공공주택 1207가구 포함) 대단지로 재탄생한다. 이에 따라 목동 아파트 14개 단지는 약 4만7000여가구 규모의 신도시급으로 탈바꿈할 예정이다.

서울시는 1일 열린 제10차 도시계획위원회 신속통합기획 수권분과위원회에서 양천구 ‘목동 1·2·3단지 아파트 재건축 사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정·경관심의(안)’을 수정 가결했다고 2일 밝혔다.

3개 단지 1만206가구 공급…공공주택 1207가구 포함

목동 3개 단지는 모두 용적률 300%, 높이 180m, 최고 49층으로 계획됐다. 먼저 목동1단지는 3500가구(공공주택 413가구 포함) 공동주택이 조성되며 부대 복리시설을 재건축한다. 반경 500m 내 9호선신목동역과 용왕산근린공원, 월촌초 인접 등 우수한 입지를 바탕으로 학교·저층 주거지와 연계한 약 1만500㎡ 규모 근린공원을 새롭게 조성해 생활편의와 쾌적성을 동시에 높인다.

목동 2단지는 공동주택 3389가구(공공주택 396가구 포함)로 계획됐으며, 용왕산근린공원과 파리공원 등 풍부한 녹지, 신목중 인접 등 주거환경을 특화한다. 약1만250㎡ 규모의 근린공원과 더불어 출산‧양육 친화 공공지원시설 약 3870㎡ 등을 마련해 젊은 세대 수요에 대응하고, 생활밀착형 커뮤니티 거점을 강화한다.

목동3단지는 공동주택 3317가구(공공주택 398가구 포함)로 재구성된다. 양천도서관·우체국 등 주요 공공시설과 파리공원, 국회대로 공원 등 주민휴게시설 접근성을 살린다. 저층 주거지와 연계한 1만㎡ 근린공원과 기존 어린이집 재건축 등 기반 시설을 보완해 세대 간·세대 내 돌봄 기반을 촘촘히 구축한다.

가로중심 보행로·녹지 축으로 열린단지 조성

목동 일대 재건축 정비계획은 차량중심·폐쇄형 단지구조에서 벗어나 단지 내부 보행축을 외부 가로로 연결하는 열린단지로 전환하는 데 방점을 찍었다. 주변 안양천과 파리공원 등 지역 녹지 축을 잇는 공공보행통로를 계획해 ‘5분 녹지 접근’을 실현하고, 자전거 이용이 많은 지역 특성을 반영해 통로와 도로변 곳곳에 자전거 도로와 주차 공간을 배치했다.

경관 측면에서는 저층(7층 이하), 중저층(15층 이하), 고층이 단계적으로 전개되는 스카이라인을 설정해 원경·근경에 조화를 꾀했다. 가로변에는 연도형 저층 주거(7층)를 배치해 보행자의 시각적 위압감을 줄이고, 저층부에 근린생활시설 권장 구간을 설정해 가로 활성화와 생활 편의 향상을 동시에 도모한다. 중심가로 주변은 보행 친화형 상업가로로 유도해 지역 커뮤니티의 활력을 끌어올린다.

공공성 강화를 위해 단지 내·외부를 아우르는 기반·공공시설 13곳을 확충한다. 데이케어센터, 공공청사, 어린이집 등 돌봄·행정 인프라를 보강하고, 도로는 1.5~3m 이상 확장해 차량 흐름을 개선한다. 고질적 주차난 해소를 위해 공용주차장 2개소도 계획했다.

신속통합기획 적용 평균 1년 9개월 만에 정비계획 확정

사업 추진 속도 또한 ‘신속통합기획’ 적용으로 대폭 향상됐다. 2022년 10월 목동6단지 신속통합기획 최초 선정 이후 모든 단지에 신속통합기획(자문사업)을 적용, 통상 5년 소요되는 정비구역 지정을 14개 단지 평균 1년 9개월 만에 마무리했다. 정비계획 절차를 통합·병행 관리한 결과로 사업 불확실성을 줄이고 주민 체감 속도를 높였다.

목동 14개 단지가 동시에 재건축을 추진하면서 주민들의 강한 의지로 단기간에 65% 이상 동의율을 확보했다. 시가 추진한 제도 개선에 발맞춘 자치구의 적극적인 공공지원, 시의회와의 협력, 시·구 협업 공정관리가 맞물려 사업 기간 단축할 수 있었다.

목동·신정동 14개 단지에는 현재 2만6629가구가 거주 중이며 속도감 있는 재건축 시 1.8배 많은 4만7438가구 대규모 주택 공급이 가능하다. 증가분 2만809가구 중 공공주택이 6104가구에 이르며, 신혼부부 장기전세주택 ‘미리내집’ 3052가구도 포함된다.

목동 재건축은 오세훈 서울시장이 지난 7월30일 목동 6단지 현장 방문 시 “집중 공정관리를 통해 정비사업 기간을 최대 7년까지 단축하겠다“고 밝힌 지역이다. 정비구역 지정까지 평균 1년 9개월 소요되는 만큼 8단지·12단지는 2년 5개월 만에 추진위 승인, 6단지는 9개월 만에 조합설립인가를 완료하는 등 다음 단계도 빠르게 절차를 이행하는 중이다.