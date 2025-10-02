서대문구청∼가좌역 6㎞ 구간 하루 14회 순환

[헤럴드경제=손인규 기자] 서대문구(구청장 이성헌)가 이달 15일부터 평일 오전 9시 20분에서 오후 5시 30분까지 자율주행버스를 운행한다.

차량 2대가 서대문구청에서 가좌역 3번 출구까지 약 6㎞ 구간을 하루 총 14회 순환하며 누구나 무료로 이용할 수 있다.

승객정원은 최대 12명이며 노약자를 비롯한 승객들의 안전한 승하차 주행을 위해 안전요원 2명이 함께 탄다.

구는 지난해 8월 서울시 공모에서 선정된 후 올해 7월 국토교통부로부터 ‘자율주행버스 시범운행지구’로 지정받았고 지난달 서울시 ‘자율주행자동차 안전운행검증’을 통과했다.

구는 안전하고 편리한 운행을 위해 현황 모니터링과 승객 만족도 조사 등을 실시할 예정이다.

이성헌 구청장은 “가좌역에서 서대문구청까지 구간에 미래지향 스마트 모빌리티인 자율주행버스가 공공 노선으로 신설돼 주민 편의를 증진함은 물론 첨단도시 도약의 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.