한가위 전통시장에 활력을 더하는 ‘현장 소통의 장’

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기신용보증재단(이사장 시석중)은 민족 최대의 명절인 추석을 앞두고 전통시장을 방문해 상인들을 격려하고 애로사항을 청취하는 등 현장 소통을 통한 민생경제 활성화에 나섰다.

경기신보는 1일수원특례시 북수원시장에서 ‘추석맞이 전통시장 장보기 행사(이하 장보기 행사)’를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 시석중 이사장과 남경순 경기도의회 경제노동위원회 의원(국민의힘, 수원1)을 비롯해 심우현 북수원시장 상인회 회장, 이현상 경기도 중소기업 CEO연합회 수원지회장, 송철재 수원시 권선구 소상공인연합회 회장 등 기업인 단체 관계자와 관내 금융기관 관계자들이 참석하여 전통시장 활성화를 위해 뜻을 모았다.

행사는 시장 상인회 사무실에서 열린 간담회로 시작됐ek. 상인들은 매출 부진 등 현장의 어려움을 전했다. 이에 시석중 이사장과 남경순 의원은 상인들의 목소리에 깊이 공감하며, 이를 해소하기 위한 경기도 소상공인 지원제도와 경기신보의 보증상품을 소개했다. 이후, 시석중 이사장과 남경순 의원을 비롯한 참석자들은 제수용품과 선물 등을 직접 구입하고, 상인들과 대화를 나누며 격려하는 시간을 가졌다.

남경순 의원은 “오늘 행사가 상인들에게 힘이 되고, 도민들께서 전통시장을 다시 찾는 계기가 되길 바란다”며 “경기도의회는 상인들이 체감할 수 있는 지원 정책을 강화하고, 전통시장이 다시 활기를 찾을 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

시석중 이사장은 “추석 명절을 앞두고 전통시장에 활력을 불어넣을 수 있도록 의미 있는 시간을 내어 주신 남경순 의원님께 감사드린다”며 “경기신보는 경기도의회와 협력하여 전통시장 상인들이 위기를 극복하고 내일로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 했다.