[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 오는 7일 창립 제58주년을 맞아 수성동 본점에서 창립기념일 행사를 실시했다고 1일 밝혔다.

지난 1967년 10월7일 최초의 지방은행으로 출범해 2024년 시중은행으로 전환해 확장 성장하고 있는 iM뱅크는 58주년을 기념해 고객에게 감사의 뜻을 전하는 한편 다양한 임직원 격려 행사를 진행했다.

새로운 이름으로 고객과의 접점을 넓히며 성장하고 있는 iM뱅크는 58주년을 기념해 민트 컬러의 새로운 iM뱅크 로고가 새겨진 앞치마를 전하며 소상공인을 격려하고 널리 홍보를 하는 한편 대구FC브랜드데이, ‘독도의 날’ 마케팅 등 다양한 창립 기념 대고객 마케팅을 실시해오고 있다.

이날 간소하게 진행된 기념식 절감 비용은 임직원 대상 다양한 포상으로 전환해 내부 결속력을 제고했는데 ‘iM뱅크인상’을 비롯해 각 분야 동료들이 직접 선정한 직원에게 포상을 실시해 동기부여와 함께 사기진작을 꾀했다.

행사 마지막에는 특별한 영상이 깜짝 상영되어 눈길을 끌었다.

은행을 창립하고 토대를 닦은 선임자들에 대한 존경의 마음을 담은 헌정 영상으로, 과거의 영광을 바탕 삼아 100년 은행으로 향하고자 하는 뜻을 담았다.

초대은행장의 음성과 과거 사진을 AI로 구현, 58년 역사의 과거 사진을 AI 동영상으로 제작해 과거와 현재가 만나는 미래 지향적 스토리로 참가자들의 박수를 받았다.

황병우 은행장은 “지방은행의 따뜻한 관계형 금융과 시중은행의 전국구 오프라인 영업망, 인터넷 은행의 디지털 역량을 갖춘 ‘하이브리드 은행’을 완성할 것”이라고 말했다.