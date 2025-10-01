금융위, ‘금융소비자 보호에 관한 감독규정’ 의결

[헤럴드경제=김벼리 기자] 내년부터 금융회사가 ELS(주가연계증권)과 같이 고위험 투자 상품을 판매할 때 손실가능성 등 중요 사항에 대한 설명을 우선적으로 알려야 한다. 투자자 정보 확인과 성향 분석을 할 때도 필수확인 정보를 모두 고려하도록 의무화된다.

금융위원회는 1일 제17차 정례회의를 열고 이런 내용의 ‘금융소비자 보호에 관한 감독규정’ 일부개정 고시안을 의결했다고 밝혔다. 이번 개정은 지난 2월 ‘고난도 금융투자상품 불완전판매 예방 종합대책’에 대한 후속 조치다.

개정안에 따르면 우선 고난도 금융투자상품 판매 시 고난도 금융투자상품과 적합하지 않은 소비자 유형, 손실가능성 등 위험, 손실발생 사례 등을 우선 설명한다.

현재 고난도 금융투자상품 판매 시 소비자가 해당 금융상품의 주요 내용을 알 수 있도록 설명서를 제공하도록 규정하고 있다. 하지만 일부 금융회사는 설명서를 통해 금융상품을 설명할 때 관련 법규에 따른 의무적인 설명 사항의 단순 정보전달이나 확인에만 치중해 소비자가 고난도 금융투자상품에 대한 위험을 충분히 인식하지 못하고 해당 상품에 가입하는 경우가 있었다.

금융위는 이번 개정을 통해 핵심(요약)설명서의 최상단에 고난도 금융투자상품과 적합하지 않은 소비자 유형, 손실가능성 등 위험, 손실발생 사례 등을 먼저 기재·설명하도록 개선했다. 소비자가 고난도 금융투자상품 가입 시 알아야 할 중요사항에 대한 설명을 우선으로 들을 수 있게 됐다.

또한 적합성·적정성 평가를 충실하게 수행할 수 있도록 투자자 정보 확인과 성향 분석 시 6개 필수확인 정보를 모두 고려하도록 개선했다.

현재는 투자성 금융상품 판매 시 일반 금융소비자의 손실감수능력과 관련해 6개 필수 확인정보를 종합해서 고려하도록 규정하고 있다. 하지만 일부 금융회사에서 손실 감내 수준이 낮은 금융소비자에게 고위험상품을 판매하도록 일부 확인 정보를 빠뜨리거나 해당 정보에 평가 점수를 배정하지 않는 등 부실하게 운영한 경우가 있었다.

이번 개정을 통해 금융회사가 투자자 정보 확인, 성향 분석 시 6개 필수확인 정보를 모두 고려하도록 개선했다. 금융회사가 보다 충실하게 적합성·적정성 원칙을 운영할 것으로 금융위는 기대했다.

특정 답변을 유도하거나 대면투자 권유 후 비대면 계약을 권유 혹은 금융회사가 대리 가입하는 경우를 부당권유행위로 추가 금지한다. 일부 금융회사들이 소비자 투자성향판단 과정에서 손실감내 수준이 낮은 소비자가 고위험상품에 가입할 수 있도록 특정 답변을 유도하거나, 대면 영업 후 비대면 계약을 권유하는 경우가 있었다. 앞으로는 금융회사가 소비자에게 계약 체결을 권유할 때 적합성·적정성 평가 과정에서 특정 대답을 유도하거나, 대면 투자 권유 후 비대면 계약을 권유 혹은 금융회사가 대리 가입하는 행위 등이 부당권유행위 유형에 추가된다.

마지막으로 성과보상체계(KPI) 설계 시 사전 합의 의무화와 개선선요구권 신설 등 금융소비자 보호 총괄기관이 수행하는 업무를 강화한다. 현재 금융소비자보호 총괄 기관은 해당 금융회사의 금융소비자 보호에 관한 경영 방향 수립 등을 수행하도록 규율하고 있다. 하지만 금융회사의 영업 부서가 주도하는 단기실적 위주의 조직문화에서 금융소비자 보호 조직이 실질적인 견제 임무를 수행하기 어렵고, 성과보상체계가 실적 중심으로 운영돼 불완전판매 가능성이 있었다.

이번 개정으로 금융회사의 금융소비자 보호 내부통제기준 상 금융소비자보호 총괄기관이 수행하는 업무를 강화한다. 특히, 성과보상체계 설계 시 금융소비자보호 총괄기관과 사전 합의를 의무화하고 필요한 경우 이를 개선토록 요구하는 절차를 마련해 성과보상체계가 소비자 이익 관점에서 적정하게 설계되도록 규율했다.

그 밖에 금융소비자보호 내부통제위원회의 조정·의결 사항 중 정보전달 성격의 단순 보고사항은 ‘보고하는 의제에 관한 사항’으로 운영할 수 있는 근거를 마련했다. 금융소비자가 부적정 판단 사유를 명확히 인식할 수 있도록 부적정 판단 사유를 상세히 서술하도록 개선한 (부)적정성 판단 보고서 양식도 신설했다.

이번 개정안은 내년 1월 1일부터 시행될 예정이다.

금융위 관계자는 “금융소비자가 금융상품 계약 체결 시 본인의 투자성향에 적합한 금융상품을 가입하도록 하는 등 금융소비자 보호를 위한 제도가 한층 강화될 것”이라고 말했다.