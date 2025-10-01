입주민 온라인 커뮤니티에 하소연

[헤럴드경제=한지숙 기자] 아파트 엘리베이터 안에 반려견의 똥을 방치해 소동을 빚은 한 견주가 한자 투성이로 된 사과문을 게재해 주민들을 두 번 화나게 했다.

1일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘아파트 엘리베이터 정중앙에 큰 똥을 싸고 튄 일에 대한 견주의 황당한 사과문’이라는 제목으로 글과 사진이 올라 와 시선을 모았다.

입주민 A 씨는 “지난 9월 29일 저녁 8시경, 저희 아파트 엘리베이터에서 정말 상식적으로 일어날 수 없는 불쾌하고 어이없는 일이 벌어졌다”고 운을 뗐다.

이어 “어느 견주가 반려견을 데리고 엘리베이터에 탔는데, 반려견이 그만 엘리베이터 한가운데에 똥을 쌌다”며 “그런데 견주는 휴대폰만 보다가 반려견이 똥을 쌌는지도 모른 체 똥을 치우지 않고 그대로 내렸다”고 설명했다.

그는 “이후 엘리베이터를 이용하는 입주민들은 혐오스러운 똥을 그대로 보게 됐고 심지어 어린 아이들은 그걸 모르고 밟아 신발에 똥이 묻어 가족들이 씻기느라 큰 곤욕을 치러야했다”고 토로했다.

A씨에 따르면 관리소 측에 항의하자 담당 직원은 퇴근한 뒤 였고, 결국 경비원이 자신의 일이 아님에도 견주를 대신해 똥을 치우고 닦았다. 그러나 냄새는 쉽게 가시지 않았다. A씨는 “그날 저녁은 물론 다음날까지 엘리베이터에 구토 유발 악취가 진동해 불쾌감이 극에 달했다”고 했다.

문제는 이후에 발생했다. 입주민 관리센터 직원의 권유에 견주가 사과문을 붙였는데 입주민들은 진정성이 느껴지지 않는 형식에 의구심을 표했다.

공유된 사과문을 보면 한자가 거의 다다. 견주는 “입주민 제위 귀하. 2025년 9월 29일 20시 전후경 저희 집 반려견의 승강기 내 오물 방치를 인지하지 못하여 입주민 여러분께 폐를 끼친 것에 심심한 유감을 표합니다”라고 적었는데, 조사와 동사 몇 군데를 제외하곤 모두 한자로 표기했다.

이에 A씨는 “한자투성이 사과문은 한눈에 봐도 진심보다 있어 보이려는 의도가 더 강하게 느껴졌다”며 “자기 잘못을 반성하기는커녕, 형식적인 사과로 대충 넘어가려는 태도에 참 어이가 없었다”고 황당해했다.

아울러 A 씨는 해당 사과문 옆에 “소중한 우리 글이 있음에도 한자로 뒤덮어 버리셨다. 왜 이 사과문을 보고 이해보다 화가 먼저 나냐. 소중한 반려견이 견주의 태도로 한 순간에 똥개로 변할 수 있다는 사실 알고 계시냐” 등의 내용으로 항의 글을 붙이겠다고 했다.

게시글을 접한 누리꾼들은 “진짜 개사과다”, “한자 도배한 건 일부러 먹이는 거 같다”, “추석 제사 지낼 때 쓰는 제문인가” 등의 반응을 보였다. “전후경은 前後頃”이다, “‘심심(甚深)’은 ‘심할 심(甚)’과 ‘깊을 심(深)으로 써야 한다”고 사과문 속 한자 오류를 지적하는 이들도 있었다.