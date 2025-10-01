[헤럴드경제=양대근 기자] GM 한국사업장이 9월 한 달 동안 총 2만3723대(완성차 기준 내수 1231대, 수출 2만2492대) 판매를 기록했다고 1일 밝혔다.

GM 한국사업장은 조업 손실의 영향에도 불구하고 지난달 총 2만2492대를 해외 시장에 판매했다. 이 중 쉐보레 트랙스 크로스오버(파생모델 포함)가 1만5365대 판매되며 실적 전반을 리드했다.

특히, 지난 7월 국내 출시된 2026년형 모델은 세련된 외장 컬러와 강화된 안전성 및 편의 사양, GM의 커넥티비티 플랫폼 온스타(OnStar)를 기반으로 한 스마트 드라이빙 등 다양한 매력을 통해 소비자의 주행 만족도를 높이고 있다.

GM 한국사업장은 9월 한 달 간 내수 시장에서 총 1231대를 판매했으며, 이 가운데 쉐보레 트랙스 크로스오버가 1012대 판매되며 실적을 이끌었다.

GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 구스타보 콜로시 부사장은 “GM의 글로벌 전략 차종이자 쉐보레 브랜드를 대표하는 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저의 글로벌 시장 수요는 여전히 높다”며 “앞으로 다양한 마케팅 활동과 차질 없는 고객 인도를 통해 내수 및 글로벌 시장 수요에 적극적으로 대응해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, GM 한국사업장은 10월 한 달간 특별 프로모션을 실시, 국내 고객들에게 풍성한 혜택을 제공한다. GM은 쉐보레 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저, 콜로라도와 아메리칸 프리미엄 픽업트럭 시에라를 구매하는 고객을 대상으로 다양한 할부 프로그램과 현금 지원 등을 제공한다.

또한, 쉐보레는 롯데시네마와 함께 고객 참여형 캠페인 ‘트랙스 크로스오버 콤보 시승 이벤트’를 10월 1일부터 11월 13일까지 진행한다. 전국 주요 롯데시네마 극장에 배치된 QR코드 또는 쉐보레 홈페이지를 통해 시승 신청을 할 수 있다. 모든 시승 고객에게는 스타벅스 상품권을 제공하며, 추첨을 통해 다양한 경품도 증정한다.

아울러, GM 한국사업장은 창립 23주년을 맞아 고객 감사 이벤트를 진행, 쉐보레 차량을 구매한 고객에게 최대 90만원의 현금을 지원한다. 쉐보레 오너 프로그램을 통해 본인 또는 가족 명의로 기존 쉐보레 차량을 보유한 고객에게 50만원, 7년 이상의 노후차를 보유한 고객에게 20만원을 지원한다. 또한, 쉐보레와의 동행 프로그램을 통해 장애인, 65세 이상 노인, 한부모 가족, 면세사업주, 외국인 고객에게는 20만원의 현금 지원 혜택을 제공한다. 모든 혜택은 중복 적용이 가능하다.