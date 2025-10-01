20대男, 초등학교 앞에서 4년간 수재담배가게 운영 경찰, 9일 잠복근무 끝에 담배사업법 위반혐의 검거

[헤럴드경제=김도윤 기자] 서울 강서구 소재 초등학교 인근에서 4년간 몰래 불법으로 담배를 만들어 판매해 온 20대가 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 기동순찰대는 지난 23일 오후 3시께 20대 남성 A씨를 담배사업법 위반 혐의로 검거했다고 1일 밝혔다.

A씨는 서울 강서구 소재 초등학교에서 90m 떨어진 곳 지하에 작업장을 차렸다. 현장에는 담배제조기 를 비롯해 포장 용기, 담뱃잎이 수북하게 쌓여 있었다.

기동순찰대는 학교 주변 순찰 중 초등학교 학부모로부터 “학교 근처에 담배가게가 있어 아이들 건강이 걱정된다”는 제보를 받고 9일간 작업장 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석하고 잠복한 끝에 A씨가 담배를 만들어 포장하는 장면을 포착하고 검거했다. 경찰은 현장에서 담뱃잎 16kg과 필터, 완성된 담배 200보루 상당을 압수했다.

경찰 조사에서 이 남성은 약 4년간 한 보루에 2만5000원을 받고 인터넷 쇼핑몰 등에서 불법 제조한 담배를 판매해 온 것으로 나타났다. 판매방식은 ‘00 수제담배 택배 가능. 서비스 팍팍 넣어드립니다’라고 홍보하면서 구매자를 유인해 택배를 통해 물건을 배송하는 식이였다.

담배사업법 제11조와 제27조에 근거하면 구매자가 직접 담배를 만들어서 사갈 수 있게 하는 행위는 위법이 아니지만 업자가 직접 제품을 제조해 판매하는 행위는 불법이다. 이를 어길 시 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해진다.

경찰 관계자는 “가게 주변에서 담배 냄새가 심하게 나고 기계음이 계속 들리는 점이 수상하게 느껴졌다”며 “시민들의 안전을 위협하는 유해환경에 대해 지속적으로 점검·개선해 나가겠다”고 말했다.