검찰 D램 핵심기술 빼돌린 中반도체 직원 구속기소 중국 최초로 D램 개발…삼성전자 피해액 최소 5조원

[헤럴드경제=윤호 기자] 불법유출된 국가핵심기술을 부정사용해 중국 최초로 D램을 개발한 중국 반도체회사 개발실장 등 핵심 개발인력 3명이 구속 기소됐다.

서울중앙지검 정보기술범죄수사부(부장검사 김윤용)는 1일 삼성전자의 18나노 D램 공정 국가핵심기술을 중국으로 유출해 부정사용한 혐의로 중국 반도체업체 청신메모리반도체(CXMT) 핵심 개발인력 3명을 구속 기소했다고 밝혔다.

구속 기소된 인물은 삼성전자 전 임원 출신으로 CXMT 2기 개발실장을 맡은 양 모씨와 삼성전자 전 연구원 출신인 신 모씨(CXMT 팀장), 권 모씨(CXMT 수석) 등이다.

CXMT는 중국 지방정부가 2조6000억원을 투자해 설립한 중국 최초의 D램 반도체회사다. 앞서 검찰은 지난해 1월 삼성전자 부장 출신 CXMT 1기 개발 실장을, 지난 5월 삼성전자 연구원 출신 CXMT 직원을 국가 핵심 기술 부정 취득 혐의로 각각 구속 기소했다.

검찰 조사에 따르면 CXMT는 설립 직후 삼성전자 출신인 이들 2명을 영입해 국가 핵심 기술 확보 및 핵심 인력 영입에 기반한 D램 개발 계획을 수립했다. CXMT 1기 개발 실장 등은 삼성전자 퇴직자를 통해 D램 공정 국가 핵심 기술 유출 자료를 부정 취득한 것으로 파악됐다. 유출된 기술은 삼성전자가 1조6000원을 투자해 세계 최초로 개발한 10나노대 D램의 최신 공정기술이다.

검찰은 이날 기소한 3명이 이 같은 유출 자료를 전달받고, 삼성전자의 실제 제품을 분해해 유출 자료를 검증해 제조 테스트를 진행하는 등의 방식으로 D램을 개발한 것으로 보고 있다. CXMT는 지난 2023년 중국 최초이자 세계 4번째로 18나노 D램 양산에 성공했다.

재판에 넘겨진 전직 삼성전자 임원을 비롯한 3명은 CXMT로부터 각각 4~6년간 15~30억원의 급여를 약속받았다. 삼성전자 연봉의 3~5배 수준이다.

검찰은 “이 사건으로 인한 삼성전자의 손해는 지난해 추정 매출감소액만 5조원에 이를 뿐 아니라, 향후 최소 수십조원의 피해가 예상되는 등 유사 이래 최대의 기술유출사건으로 확인됐다”고 설명했다.