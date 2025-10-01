LG엔솔 주식 활용 재무구조 개선 등에 쓰일 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] LG화학은 자회사인 LG에너지솔루션 주식을 활용한 2조원 규모의 주가수익스와프(PRS) 계약을 체결할 예정이라고 1일 공시했다.

PRS는 기업이 자회사 주식 등을 기초자산으로 하는 파생상품 계약이다. 계약 기간 증권사 등 투자자에게 수수료를 지급하고 주가 변동분에 따른 차액을 정산하는 방식이다.

이번 PRS 계약의 기초자산은 LG에너지솔루션 보통주 575만주다. 계약 기간은 3년이며 기준금액은 전일 종가인 주당 34만7500원이 적용됐다. 주식 처분에 따른 매각 대금은 다음 달 3일에 수취할 예정이다.

LG화학은 확보한 자금을 첨단소재, 바이오 등 신성장동력에 투입된 차입금 상환 등에 쓰일 예정이다.

한편, LG화학은 이번 PRS 계약으로 글로벌 최저한세 발생을 대비한 모회사 지분율을 선제적으로 조정할 수 있게 됐다. 자회사 주식 매각이 완료되면 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분은 기존 대비 약 2.5%가 감소한 79.4%가 될 전망이다.