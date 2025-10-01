9월 매출 670억…전년 대비 63.6% 급증 中 단체관광객 무비자 전국 확대로 모멘텀 기대

[헤럴드경제=강승연 기자] 제주 드림타워 복합리조트가 지난달 카지노 매출에 힘입어 처음으로 월 매출 600억원대 고지에 올라섰다.

롯데관광개발은 1일 제주 드림타워 복합리조트가 지난 9월 카지노와 호텔 부문에서 총 670억4300만원의 매출을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 동월 대비 63.6% 증가한 것으로, 월 매출 기준 역대 최대 기록이다.

매출 성장에는 카지노 부문이 큰 역할을 했다. 9월 한 달 카지노(드림타워 카지노)에서만 529억4700만원의 순매출(총매출에서 에이전트 수수료 등을 뺀 금액)을 기록했다. 전년 동월 대비 86.3% 급증하며 개장 이후 처음으로 500억원대를 넘어섰다.

올해 1월 200억원대로 출발한 카지노 매출은 3월에 300억원대, 5월에는 400억원대를 돌파한 데 이어 이번에 500억원대로 올라서며 초고속 성장을 보여주고 있다. 극성수기인 8월 이후에는 통상적으로 매출이 줄어드는 게 일반적이지만 9월 들어 카지노 이용객과 테이블 드롭액이 오히려 늘어나는 역주행이 일어나면서 전례없는 어닝 서프라이즈를 실현했다는 설명했다.

테이블 드롭액(고객이 게임을 위해 칩으로 바꾼 금액)은 2658억원, 카지노 이용객 수는 5만9050명으로 지난 8월 기록(2515억원, 5만7042명)을 모두 깨뜨리고 역대 최고 기록을 달성했다.

롯데관광개발은 “해외 직항 재개 이후 막강한 고객 데이터베이스를 구축한 것이 갈수록 위력을 발휘하고 있다”면서 “드림타워 카지노에 대한 입소문이 아시아권 전체에 크게 확산되는 가운데 특히 VIP 고객들의 재방문이 지속적으로 늘어나고 있다”고 설명했다.

호텔 부문은 140억9500만원(별도 기준)의 매출을 올렸다. 객실 이용률은 88%로 지난 4월 이후 6개월 연속 85% 이용률을 유지하면서 사실상 만실 행진을 이어갔다. 중국 국경절 황금연휴로 시작하는 10월은 이미 객실이용률이 90%를 넘었다.

3분기 실적 또한 역대 최고의 상승 흐름을 나타냈다. 제주 드림타워 복합리조트는 3분기 1855억3300만원의 매출을 기록했다. 지난 2분기(1511억2600만원)에 기록한 역대 최고 실적을 한 분기 만에 경신했다. 지난해 같은 기간(1296억원) 대비해서는 43.2% 급증한 수치다.

이 기간 카지노 매출은 1393억4800만원(순매출 기준)으로 2분기에 기록한 종전 분기 최고 실적(1100억3800만원)보다 26.6% 증가했다.

테이블 드롭액의 경우 7월 2405억원, 8월 2515억원에 이어 9월에는 2658억원으로 우상향 추세를 이어가며 3분기 역대 최대인 7579억원을 기록했다. 전년 동기에 비하면 85% 급증했다. 이용객 수도 역대 최대인 17만2783명을 기록했다.

호텔 부문 매출도 461억8500만원으로 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 3분기 총 판매 객실 수는 13만 2784실로 평균 객실 이용률 90.2%를 달성했다.

카지노와 호텔 부문에서 역대급 실적을 기록하며 3분기 연결 기준 결산 실적도 호실적을 예고하고 있다. 앞서 롯데관광개발은 2분기에 매출 1577억원을 기록하고 59억원 순이익 흑자 전환한 바 있다.

롯데관광개발 관계자는 “지난 9월 29일 중국 단체관광객의 무비자 조치가 전국으로 확대되며 제주와 직항이 연결되지 않은 도시 고객도 유입된다는 점을 고려하면 4분기는 새로운 성장 모멘텀을 보여줄 것”이라고 전했다.