국내 시장서 4만9001대 판매, 전년 대비 28.5%↑ 해외 시장서 21만8782대 판매, 전년 대비 3.7%↑ 스포티지 4만9588대로 베스트셀링카 올라 기아, 3분기 78만4988대…“역대 3분기 최다”

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 지난 9월 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 7.3% 증가한 26만8238대를 판매했다고 1일 밝혔다.

차종별 실적은 스포티지가 4만9588대로 글로벌 시장에서 가장 많이 판매됐으며 셀토스가 2만7052대, 쏘렌토가 2만393대로 뒤를 이었다.

기아는 지난달 국내에서 전년 동월 대비 28.5% 늘어난 4만9001대를 판매했다.

지난달 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 8978대가 판매됐다. 승용은 레이 4003대, K5 3127대, K8 2159대 등 총 1만 2354대가 판매됐다. RV(레저용 차량)는 쏘렌토를 비롯해 카니발 6758대, 스포티지 6416대, 셀토스 4965대, EV3 1927대, EV6 1322대 등 총 3만2610대가 판매됐다. 상용은 봉고Ⅲ가 3228대 팔리는 등 총 4037대가 판매됐다.

기아의 9월 해외 판매는 전년 동월 대비 3.7% 증가한 21만8782대를 기록했다.

차종별 해외 실적의 경우, 스포티지가 가장 많은 4만3172대 팔렸고, 셀토스가 2만 2087대, K3(K4 포함)가 1만8662대로 뒤를 이었다.

특수 차량은 국내에서 200대, 해외에서 255대 등 총 455대를 판매했다.

한편, 기아는 1962년 자동차 판매를 시작한 이래 역대 3분기 최대 판매 실적을 기록했다.

기아는 올해 3분기 국내 13만7519대, 해외 64만5971대, 특수 1498대 등 78만4988대를 판매했다. 이는 2024년 3분기 판매량 76만 3,618대보다 2.8% 증가한 수치다.

이전 최대 3분기 판매는 2023년으로 국내 13만3772대, 해외 64만3073대, 특수 1368대 등 77만8213대를 판매했다.

2025년 3분기 글로벌 시장에서 가장 많이 판매된 차량은 스포티지로 14만2667대가 팔렸으며 셀토스가 8만260대, 쏘렌토가 5만7822대로 뒤를 이었다.

기아 관계자는 “국내의 경우 전년 추석 연휴로 인한 기저효과로 9월 판매가 늘었고 SUV 하이브리드 모델 및 EV3, EV4 등 글로벌 친환경차 판매 호조가 이어지며 역대 3분기 최대 판매를 기록했다“며 ”앞으로 EV4 및 EV5, PV5 등 전기차 라인업을 앞세워 판매 성장세를 이어 나갈 것”이라고 밝혔다.