국내 6만6001대 판매, 전년 대비 18.3% 증가 해외 시장서 30만6297대 판매, 전년 대비 6.4% 늘어

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 지난 9월 한 달 동안 글로벌 시장에서 전년 동월 대비 8.3% 늘어난 37만2298대를 판매했다고 1일 밝혔다.

현대차는 9월 국내 시장에서 전년 동월 대비 18.3% 늘어난 6만6001대를 판매했다. 세단은 그랜저 5398대, 쏘나타 4787대, 아반떼 7675대 등 모두 1만8517대를 팔았다.

RV(레저용 차량)은 팰리세이드 4070대, 싼타페 5763대, 투싼 5130대, 코나 3586대, 캐스퍼 2144대 등 총 2만6475대 판매됐다.

포터는 5325대, 스타리아는 3101대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 총 2735대 판매됐다.

제네시스는 G80 3354대, GV80 2564대, GV70 2791대 등 총 9538대가 팔렸다.

아울러 현대차는 지난달 해외 시장에서 전년 동월보다 6.4% 늘어난 30만6297대를 판매했다.

현대차 관계자는 “주력 모델들의 판매 호조로 전년비 글로벌 판매 성장세를 지속하고 있다”며 “뛰어난 상품성을 지닌 신차를 출시해 시장 점유율을 꾸준히 확대하겠다”고 말했다.