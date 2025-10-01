[헤럴드경제=서경원 기자] 한화오션이 포스코와 손잡고 차세대 함정용 초고강도 강재 개발에 나선다.

한화오션은 1일 서울사무소에서 포스코와 ‘차세대 함정용 기가급 특수강 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다고 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 강재 및 이용기술, 용접 재료·기술, 선체 적용 기술 등 총 6개 분야에서 협력해나갈 계획이다.

한화오션은 차세대 강재를 통해 전투함정, 무인수상정 등 해상 무기체계의 구조 안전성, 방호 성능을 끌어올릴 계획이다. 향후 2∼3년 안에 연구·개발을 완료한다는 목표다.

차세대 강재가 적용되면 함정 중량이 줄어들고 방탄 성능은 오르면서 함정의 안전성과 승조원의 생존 가능성이 향상될 것으로 기대된다. 기가급 강재는 일반 강재보다 4배가량 단단하다.

특히 선체가 노출되는 수상함은 상부 구조물의 경량화와 방탄 성능 확보가 필수적이라고 한화오션은 설명했다.

김일홍 한화오션 특수선설계담당 상무는 “한화오션은 포스코와 함께 글로벌 첨단 함정 시장 진출을 위한 본격적인 준비에 착수했다”며 “지속적인 협업을 통해 세계 최고 수준의 함정을 제공하는 ‘특수선 종합 설루션 프로바이더’가 되겠다”고 말했다.

송연균 포스코 철강솔루션연구소장도 “양사가 긴밀하게 협력함으로써 차세대 함정용 기가급 강재 개발을 조속히 추진하겠다”며 “K-해양방산의 글로벌 경쟁력 강화와 대한민국 방위산업의 미래를 이끌어가는 데 앞장서겠다”고 말했다.