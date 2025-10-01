[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 연방정부가 1일 오전 0시 1분(미 동부 시간ㆍ한국시간 1일 오후 1시 1분) 셧다운(업무 일시 정지)에 들어간 가운데 미국 증시 지수 선물이 약세를 보이고 있다. 대표적인 ‘안전 자산’으로 꼽히는 금값은 셧다운 직전 사상 최고가를 갈아치운 뒤 보합권으로 내려왔다.

이날 블룸버그통신에 따르면 금 현물 가격은 한국시간 1일 오후 1시 50분 현재 전장 대비 0.07% 오른 온스당 3861.54달러를 나타냈다. 셧다운을 약 2시간 앞두고 온스당 3875.53달러까지 치솟으며 사상 최고가를 갈아치운 뒤 조금 밀렸다.

같은 시간 12월 인도분 금 선물 가격도 전장 대비 0.35% 오른 온스당 3886.90을 나타냈다. 한때 온스당 3904.10달러까지 오르며 처음으로 3900달러를 넘어섰다.

미국 뉴욕증시의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물(E-Mini S&P500)과 나스닥100 선물(E-MINI 나스닥)은 전장보다 각각 0.44%, 0.45% 내린 상태다.

달러화는 내림세다. 유로화 등 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 전장 대비 0.2% 내린 97.584를 나타냈다.

카일 로다 캐피털닷컴 수석 애널리스트는 로이터 통신과 인터뷰에서 “일반적으로 정부 셧다운은 시장에 큰 영향을 미치지 않는다. 실제로 2018년과 2019년에 걸쳐 한 달 이상 지속된 셧다운 기간에도 뉴욕 증시는 상승세를 보였다”고 말했다.

그는 시장이 직면한 문제는 두 가지라며 하나는 9월 비(非)농업 부문 고용지표 발표 지연과 다른 하나는 도널드 트럼프 대통령의 연방 직원 해고 위협으로, 이는 셧다운을 노동 시장의 작은 충격으로 바꿀 수 있다고 했다.

전날인 지난달 30일 뉴욕증시 3대 지수는 셧다운 우려에도 불구하고 3거래일 연속 강세로 마감했다. 연방정부 셧다운에 따른 경기 우려를 연방준비제도(연준·Fed)의 기준금리 인하 가능성을 키우는 요인으로 받아들였다는 분석이 나왔다.

다우존스30산업평균지수는 0.18%, S&P500 지수는 0.41%, 나스닥지수는 0.30% 각각 상승 마감했다.

미국에서 예산안을 둘러싼 여야 갈등으로 연방정부 업무 일부가 일시 정지되는 셧다운 사태는 트럼프 집권 1기 때인 2018년 12월(개시 시점 기준) 이후 약 7년 만이다.