새 정부 국정과제 설명 및 지역 의견 수렴

[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부는 1일 서울 중구 소재 회의장에서 ‘새 정부 보건복지 분야 국정과제 설명 및 이행방안 논의를 위한 중앙-지방 협력회의’를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의는 소득·건강·돌봄 등 국민 생활과 가장 밀접한 보건복지 분야 국정과제가 지역과 현장에서 차질 없이 시행될 수 있도록 지자체 의견을 청취하고 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

또 국가정보자원관리원 화재로 인한 대국민 복지서비스가 중단되지 않도록 현장 복지서비스 제공 현황을 점검하고 취약계층 지원에 차질이 없도록 업무 연속성 확보 방안을 논의했다.

회의에는 이스란 복지부 제1차관과 전국 시도 보건·복지정책 국장들이 참석했다.

이 차관은 “정부는 국정과제가 지역과 현장에서 차질 없이 시행될 수 있도록 지자체와 현장의 의견을 경청하여 국민의 삶을 든든히 지킬 수 있는 기반을 다져나가겠다”며 “이번 중앙-지방 협력회의를 시작으로 앞으로도 다양한 의견을 들을 수 있도록 여러 기회를 지속해서 마련하겠다”고 말했다.

한편 새 정부 보건복지 국정과제는 ‘기본이 튼튼한 복지강국, 모든 국민이 행복한 대한민국’이라는 비전 아래, ▷지역·필수·공공의료 강화 ▷국민 평생건강 지원체계 확립 ▷촘촘한 사회보장제도 구축 ▷돌봄 국가책임 강화 ▷미래대비 보건복지 혁신 등 5대 국정목표, 11개 국정과제로 구성됐다.