18일 배봉산근린공원 열린광장에서 청소년 페스티벌 열어 청소년 동아리 공연, 아이돌 8TURN(에잇턴) 무대 및 체험부스 등 다양한 프로그램 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 오는 18일 오후 1시부터 5시까지 배봉산근린공원 열린광장에서 2025 동대문구 청소년 페스티벌 ‘텐 페스타(TEN FESTA)’를 개최한다.

올해 3회째를 맞는 이번 축제는 ‘10월에 펼쳐지는 10대들의 스트레스 FREE 페스티벌’이라는 의미를 담아 마련, 청소년들이 주인공이 되어 재능과 끼를 마음껏 발휘할 수 있는 다채로운 무대와 체험 프로그램이 준비되어 있다.

지역 내 학교 및 청소년시설에서 활동 중인 청소년 동아리들이 참여해 댄스, 치어리딩, 랩, 밴드 등 다양한 공연을 선보인다. 성일중, 전일중, 정화여중, 동대문중, 경희중, 숭인중, 동대부중, 경희고, 해성여고, 휘경여고 및 청소년지원센터 꿈드림 소속 동아리들이 무대를 꾸며, 세대 간 소통과 화합의 장을 마련할 예정이다.

행사장 곳곳에는 드론체험, 나만의 양말 만들기, 비즈키링 만들기, 팝콘 나눔, 친구·가족들에게 전하는 응원메시지 작성·꾸미기, 즐거운 모래놀이, 관내 청소년시설 홍보 등 다채로운 체험부스가 운영된다.

이 외도 무대 공연 중간에는 공연자와 관람객이 함께 즐길 수 있는 게임, 퀴즈 프로그램 및 다양한 레크레이션이 진행돼 축제 분위기를 한층 고조시킬 예정이다.

이필형 동대문구청장은 “동대문구는 아이들과 청소년이 마음껏 꿈을 펼치고 성장할 수 있는 도시를 만들기 위해 최선을 다하고 있다”며 “이번 ‘텐 페스타’는 청소년들이 직접 참여하고 즐기며 건강하게 성장 할 수 있는 축제의 장이 될 것”이라고 밝혔다.