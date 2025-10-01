매년 학부생 30명 선발해 ‘김재철AI클래스’ 설립 “AI 시대엔 데이터의 바다에 미래” 인재육성 당부

[헤럴드경제=강승연 기자] 김재철 동원그룹 명예회장이 AI(인공지능) 분야 인재 육성과 관련 산업의 토대를 마련하기 위해 서울대에 사재 250억원을 기부한다.

김 명예회장은 1일 서울대 행정관에서 열린 기부 협약식에서 향후 10년 간 해마다 25억원을 기부하기로 약정했다. 이날 협약식에는 유홍림 총장을 비롯한 서울대 임직원과 김남정 동원그룹 회장, 김은자 동원와인플러스 부회장 등 김 명예회장의 가족들이 참석했다.

이번 기부는 대한민국이 AI 분야의 주도권을 잡아 선진국으로 발돋움할 수 있도록 관련 인재 육성과 인프라 확충이 시급하다는 김 명예회장의 신념에 따라 이뤄졌다. 김 명예회장은 올해 초 서울대에서 에세이 출간 기념 강연을 하며 AI 인재 육성의 절실함을 토로한 유 총장의 뜻에 공감해 기부를 결정했다.

서울대는 이번 기부를 통해 김 명예회장의 이름을 딴 ‘김재철AI클래스’를 설립하고 향후 10년 간 해마다 학부생 가운데 30명씩을 선발해 전액 장학금으로 맞춤형 교육을 제공할 계획이다. 또한 MIT, 스탠포드대, 카네기멜론대 등 해외 유수 대학과의 교환학생 및 글로벌 ICT 기업 인턴십을 지원한다.

김 명예회장은 “위대한 잠재력을 지닌 대한민국의 청년들이 인프라 부족으로 학문 탐구의 기회마저 상실해선 안될 일”이라며 “우리 젊은이들이 마음 놓고 연구할 수 있는 환경 조성과 토대 마련은 꼭 해야만 하는 일이기에 다시 한번 새로운 도전에 나선 것”이라고 말했다.

김 명예회장은 회사를 창업한 지 10년 만인 1979년, 사재 3억원을 출연해 동원육영재단을 설립하며 장학사업을 시작했다. 약 47년이 흐른 현재 이 프로젝트는 연구비·교육발전기금 등을 지속적으로 지원하며 누적 1100억원 규모로 커졌다.

AI 인재 육성을 위해서는 지난 2019년 한양대에 ‘한양AI솔루션센터’(30억원) 설립을 추진했고, 2020년에는 카이스트에 ‘김재철AI대학원’(544억원)를 설립한 바 있다.

동원그룹도 회사 차원에서 AI 교육과 실무 적용을 본격화하고 있다. 2019년에는 전 계열사에 로봇 프로세스 자동화(RPA) 프로젝트를 도입했고 2020년에는 대표이사 직속의 AI 전담조직도 신설해 현재의 DT(디지털 트랜스포메이션)본부로 키워냈다. 지난해 사내 AI 경진대회에 이어 올해에는 카이스트와 공동으로 AI 컴피티션을 개최하기도 했다.

김 명예회장은 “우리가 젊은 시절엔 세계의 푸른 바다에서 미래를 찾았지만, AI 시대에는 데이터의 바다에 새로운 미래가 있을 것”이라며 “서울대의 스승과 제자들이 힘을 모아 대한민국 AI 산업의 뿌리가 되어달라”고 당부했다.