[헤럴드경제=채상우 기자] 전직 경찰 간부에게 수사 자료를 건넨 혐의로 수사받던 경찰관 A씨가 숨진 채 발견됐다. 경찰은 A씨에 대한 수사를 종결했지만, 조직적 범죄 가능성을 염두에 두고 사건 수사를 확대할 방침이다.

1일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 반부패수사대가 공무상 비밀누설 혐의 등으로 수사하던 서울 영등포경찰서 소속 경감 A씨가 지난달 주거지에서 숨진 채 발견됐고, 이에 사건은 종결됐다.

A씨는 전직 경찰 간부 B씨 요청을 받고 수사 자료를 전달한 혐의를 받았다. 해당 자료는 경찰이 한 코스닥 상장기업을 압수수색을 하다가 발견된 것으로 알려졌다.

A씨는 사망해 ‘공소권 없음’으로 수사가 종결됐지만, 코스닥 상장기업과 B씨 등에 대해서는 계속 수사가 이어질 전망이다.

경찰은 해당 기업 회장과 B씨의 연결고리를 파악해, A씨가 B씨에게 건넨 자료가 기업으로 들어간 것으로 보고 있다. 브로커가 개입된 조직범죄 가능성도 열어두고 수사를 확대할 방침인 것으로 전해졌다.