[헤럴드경제=강승연 기자] 더마코스메틱 브랜드 ‘디에이이펙트(DA EFFECT)’가 피부 시술과 관리 수요가 늘어나는 명절 시즌을 맞아 최대 30% 할인 및 사은품 증정 행사를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 프로모션은 피부 시술 및 관리가 늘어나는 명절 시즌을 앞두고 애프터케어에 특화된 제품을 통해 피부 ‘다운타임’을 줄이고 빠른 피부 회복을 경험해보도록 하기 위해 마련했다. 다운타임은 시술이나 관리 후 일정 기간 피부가 붉어지거나 열감을 느끼고 당기는 듯한 상태를 뜻한다.

디에이이펙트는 다운타임 완화 수요에 주목해 피부 재생에 특화된 재생코팅밤 ‘포스트케어 밤’과 자외선 차단제 ‘하이드로 선스크린’, 진정 효과를 담은 마스크팩 ‘트리트먼트 쿨링 마스크’ 3종을 선보이고 있다.

해당 제품을 공식 홈페이지를 통해 구매하면 20% 할인된 특가에 구매할 수 있다. 회원 가입시 최대 30%까지 할인받을 수 있다. 회원 가입 후 구매시엔 쿨링 마스크팩 1장을 추가로 받을 수 있다.

크라우드펀딩 플랫폼 와디즈에서는 연휴 기간 내 펀딩 참여 고객에게 와디즈 단독 구성 선물 패키지를 증정한다. ‘카레부부’로 유명한 김재우·조유리 부부는 오는 13일 유튜브 라이브커머스를 진행한다.

디에이이펙트는 ㈜로지스밸리비앤에프(LV BnF)가 최근 DA메디컬그룹과 공동으로 론칭한 브랜드다. 글로벌 피부 전문 테스트 기관 독일 ‘더마테스트’로부터 제품 안정성 최우수 등급으로 인정받았다.

LV BnF 관계자는 “긴 명절 연휴를 앞두고 시술과 피부 관리로 손상된 피부에 최적의 재생 관리 솔루션이 될 것”이라며 “앞으로도 고객들을 피부 건강을 위한 기능성 프리미엄 스킨케어 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.