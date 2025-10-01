[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 시교육청 누리집을 통해 ‘2026학년도 공·사립 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행 계획’을 공고했다고 1일 밝혔다.

2026학년도 공립 임용시험 선발 예정 인원은 23과목 159명이며 원서접수는 오는 13일부터 17일까지 5일간 온라인 교직원 채용시스템에서 진행된다.

제1차 시험은 11월 22일, 제2차 시험은 2026년 1월 14일, 1월 20일, 1월 21일 등 3일에 걸쳐 실시된다.

제1차 시험 합격자는 12월 26일, 최종합격자는 2026년 2월 5일에 발표한다.

또 사립 임용시험은 해당 학교 법인이 대구시교육청에 위탁해 선발하는 방식으로, 올해 신규채용 계획이 있는 14개 법인에서 12과목 33명을 선발하며 응시원서 접수 및 제1차 시험 일정은 공립과 동일하다.

사립 임용시험 제1차 합격자는 해당 학교 법인 누리집에서 12월 26일 이후 발표 예정이며 이후 시험 및 최종 합격자 발표는 해당 학교법인별 전형 일정에 따라 진행된다.

아울러 대구시교육청은 올해 임용시험에서도 대구 공립학교 지원자는 관내 사립학교 법인에 동시지원할 수 있는 ‘공·사립 동시지원제’를 시행한다.

올해 시험에는 4개 학교법인에 동시지원이 가능하며 공·사립 동시지원을 희망하는 응시자는 공립 임용시험 인터넷 원서접수 시 동시지원을 신청하면 된다.

2026학년도 대구시 중등 교원임용시험에 대한 상세 내용과 일정 등은 대구시교육청 누리집에서 확인할 수 있다.