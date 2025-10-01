[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]가천대(총장 이길여)가 전국 8개 영재학교(과학영재고)와 함께 미래 창업인재 양성에 나선다.

가천대는 30일 가천관 교무회의실에서 전국 8개 영재학교와 ‘창업교육 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이날 협약식에는 이길여 총장을 비롯해 김혁 경기과학고 교장, 고준상 광주과학고 교장, 이용호 대구과학고 교장, 이지영 대전과학고 교장, 김승환 세종과학예술영재학교 교장, 김태일 서울과학고 교장, 이소현 인천과학예술영재학교 교장, 최종배 한국과학영재학교 교장 등 전국 과학·영재학교 교장단이 참석해 협약서에 서명했다.

협약식에 앞서 교장단은 AI관에서 이길여 총장과 간담회를 가진 뒤, 창업 인큐베이터 역할을 하고 있는 ‘가천코코네스쿨’을 둘러보며 가천대의 창업 교육 인프라를 확인했다.

영재학교는 과학·수학·예술 분야의 최우수 인재를 선발해 교육하는 국가 전략학교로, 미래 과학기술을 이끌 핵심 인재의 산실로 꼽힌다. 이번 협약은 국내 대학 주도로 전국 영재학교 교장단이 한자리에 모여 창업교육 협력에 합의한 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.

이번 협약을 통해 가천대와 영재학교들은 ▷영재학교 재학생 대상 창업캠프 운영 ▷창업 마인드 및 실전 역량 강화 교육 콘텐츠 제공 ▷창업 전문가 및 스타트업 멘토 연계 프로그램 운영 ▷판교 테크노밸리 산업 현장 체험 ▷학부모 대상 스타트업 특강 등을 공동 추진한다.

특히 내년 1월에는 영재학교 재학생 약 40명을 대상으로 2박 3일간의 ‘창업영재캠프’가 가천대학교에서 열릴 예정이다. 이번 캠프는 각 학교당 4~5명이 참여해 창의적 문제 해결과 기업가정신을 직접 체험하게 된다.

창업영재캠프를 주관할 가천대학교 스타트업칼리지 GCS(Gachon Cocone School)는 2022년 출범 이후 ‘우리 인생의 첫 번째 기업가적 전환’이라는 비전 아래, NAIS(인간본성·AI·사회적 가치 변환) 원칙에 기반한 혁신적 창업 커리큘럼을 운영해왔다. 지난 3년간 166명의 수료생을 배출했다.

정부 지원사업 선정, 투자 유치, 매출 성과 등 다방면에서 성과를 내고 있다.

이길여 총장은 “미래 사회는 창의성과 기업가정신을 겸비한 융합형 인재가 주도하게 될 것”이라며 “가천대는 스타트업 인큐베이터인 코코네스쿨 운영경험을 토대로 전국 영재학교와 함께 청소년들이 창업을 통해 새로운 도전에 나설 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

서울과학고 김태일 교장은 “전국 8개 영재학교가 가천대와 함께 창업교육 협약을 맺고 다양한 프로그램을 운영하게 되어 매우 뜻깊다”며 “이번 협약을 통해 학생들이 기업가정신을 배우고 작은 씨앗으로 출발하지만 앞으로 크게 성장하길 바란다”고 말했다.