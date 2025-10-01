작동원리, 유튜브 채널서 선보여 시스템 구조·작동과정 쉽게 설명

현대자동차그룹이 직접 공개한 자동차 브레이크 시스템의 작동 원리를 쉽게 설명한 영상이 온라인에서 큰 화제를 모으고 있다.

현대차그룹은 지난달 22일 자사 유튜브 채널에서 ‘브레이크 작동 원리’ 영상을 선보였다. 이 영상은 ‘브레이크 페달을 밟으면 차량은 언제든 선다’는 핵심 메시지를 담고, 브레이크 시스템의 구조와 작동 과정을 시각적으로 이해하기 쉽게 풀어냈다.

특히 고장 상황에서의 작동 방식까지 상세히 설명해 운전자가 브레이크의 특성과 올바른 사용법을 확실히 이해할 수 있도록 했다.

영상에 따르면 브레이크 시스템은 차량의 구동계와 독립적으로 설계돼 있으며, 브레이크 페달은 각 바퀴의 캘리퍼와 기계적으로 연결돼 있다. 운전자가 페달을 밟으면 그 힘은 부스터를 통해 증폭된 뒤 마스터 실린더를 거쳐 유압으로 전환되고, 이 유압이 브레이크 튜브를 따라 각 바퀴의 캘리퍼로 전달돼 브레이크 패드가 디스크 로터에 밀착되면서 차량이 감속하거나 정지한다.

아울러 영상은 브레이크 부스터에 문제가 생기더라도 브레이크 페달이 단단하게 느껴질 뿐, 평소보다 강하게 밟으면 충분한 제동력이 발휘된다는 점을 강조했다. 실제 제동 과정은 정교한 그래픽과 부품 묘사를 통해 표현돼 대중의 이해도를 높였다.

이 영상은 공개 직후 주요 온라인 커뮤니티로 확산하고 있다. 연관된 한 게시물의 경우 약 90만 조회수를 기록하며 네티즌의 뜨거운 관심을 입증했다.

국내에서는 매년 의도치 않은 가속으로 인한 사고가 발생하고 있다. 이런 경우 대부분 운전자의 페달 오조작으로 밝혀진 바 있다.

이에 따라 차량 제동 원리에 대한 운전자의 정확한 이해가 필요하다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 업계에서는 이번 영상이 단순한 콘텐츠를 넘어 운전 습관 개선에도 이바지할 것이라는 평가도 나온다.

업계 관계자는 “최근 기아 EV5에 적용된 페달 오조작 안전 보조, 가속 제한 보조 등 첨단 안전 기술에 대한 관심도 높아졌다”며 “사고 예방을 위한 기술 도입이 국내외에서 더욱 확대될 것”이라고 전망했다.

현대차그룹 관계자는 “최근 의도치 않은 가속 사고 예방에 대한 사회적 관심이 높아진 상황에서 이번 브레이크 원리 영상이 많은 운전자에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 안전 관련 정보를 다양하게 전달해 고객이 차량을 더욱 신뢰하고 안심하며 운전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 서재근 기자