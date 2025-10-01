카피바라 동물원, 오스카스핀앤범프 인기

[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 최대 복합리조트 제주신화월드 신화테마파크가 지난해 3분기 대비 올해 입장객 수가 46%나 급증하며, 제주를 대표하는 체험형 테마파크로 위상을 더욱 확고히 다졌다.

오스카스핀앤범프 등 스릴 넘치는 놀이기구와 즐거운 이벤트가 펼쳐지는 신화테마파크는 내국인은 물론, 외국인 관광객들에게도 큰 인기를 얻고 있다. 특히, 가족 단위를 비롯하여 연인, 친구 등 모든 연령대가 함께 즐길 수 있는 어트랙션과 체험 공간이 마련되어 있다.

1일 제주신화월드에 따르면, 지난 7월 새롭게 오픈한 ‘모모쥬 동물원’ 카피바라 특화 동물원은 실내외 공간을 활용해 자연 친화적인 환경을 조성, 방문객들이 카피바라를 비롯한 귀여운 동물들을 가까이서 관찰하고 직접 먹이를 주는 체험까지 할 수 있어 큰 호응을 얻고 있다. 카피바라 전용 수영 공간과 겨울철 온천욕 공간도 마련되어 있어 계절마다 색다른 즐거움을 선사한다.

9월 30일에는 신화테마파크 내에 ‘미니소(MINISO)’ 팝업 스토어를 오픈했다. 세계적으로 사랑받는 IP 캐릭터 상품을 한자리에서 만나볼 수 있는 특별한 쇼핑 공간이 마련되어 남녀노소 모두에게 높은 만족도와 소장 욕구를 자극하고 있다.

미니소는 글로벌 IP 캐릭터와 협업 자체 브랜드 강화하고 최고의 가성비 제품을 선보이며, 관심 집중 소비 개념을 도입해 차별화된 쇼핑 경험을 제공해 왔다. 가성비와 감성을 모두 잡은 미니소 특유의 철학이 담긴 이번 팝업은 MZ 세대를 중심으로 큰 화제를 모으며 신화테마파크 내 또 하나의 인기 스팟으로 떠오르고 있다. 이번 팝업 스토어에서는 해리포터, 파워퍼프걸, 크레용 신짱, 원피스, 디즈니 등 글로벌 인기 IP 캐릭터 컬렉션을 만나볼 수 있다.

이와 더불어 신화테마파크에는 ‘윙클스 한복 렌탈샵’도 운영 중이다. 형형색색의 아름다운 한복을 어린이부터 성인까지 다양한 사이즈와 디자인으로 즐길 수 있으며, 노리개, 댕기, 배씨댕기, 술띠 등 전통 장식을 자유롭게 선택해 한국의 전통미를 경험할 수 있다. 외국인 관광객에게는 한국 문화를 알리는 뜻깊은 기회가 되고, 내국인에게는 특별한 추억을 선사한다.