[헤럴드경제=민성기 기자] 1900억원 규모의 부당이득 혐의로 경찰 수사를 받는 방시혁 하이브 의장이 출국금지됐다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 자본시장법 위반 혐의를 받는 방 의장에 대해 출국금지 조처를 내렸다.

구체적인 조치 시점 등 세부 내용은 공개되지 않았다.

방 의장은 2019년 기존 하이브 투자자들에게 기업공개(IPO) 계획이 없다고 알린 뒤, 하이브 임원들이 출자해 설립한 사모펀드 측에 지분을 팔도록 한 혐의를 받고 있다. 그러나 이후 IPO 절차가 진행되면서 해당 사모펀드는 보유 주식을 매각했고, 방 의장은 사전 계약에 따라 약 1900억원의 이득을 챙긴 것으로 전해졌다.

방 의장 측은 회사 상장 당시 관련 법률과 규정을 준수했다며 법적으로 문제 될 것 없다는 입장이다.

경찰은 지난해 말 관련 첩보를 입수해 수사에 착수했으며, 영등포구 한국거래소와 하이브 사옥 등을 압수수색해 상장 관련 자료를 확보했다. 지난달에는 방 의장을 두 차례 조사했다.