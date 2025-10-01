대회 창설 후 역대 최대 규모 5·18 민주광장 등에서 개최 41년째 양궁과 인연 이어와

현대자동차그룹이 대한양궁협회 주최로 오는 3일까지 광주광역시에서 열리는 국내 최고 권위 양국대회 ‘현대자동차 정몽구배 한국양궁대회 2025’를 공식 후원한다고 1일 밝혔다.

현대자동차 정몽구배 한국양궁대회는 세계 최강의 실력을 자랑하는 한국 양궁 선수들이 모여 실력을 겨루는 대회다. 2016년 창설 이래 국내 양궁 선수들의 경기력 강화와 한국 양궁 저변 확대에 이바지해 왔다.

4회째를 맞는 올해는 ‘위대한 양궁의 순간’을 기치로, 한국 양궁이 걸어온 유구한 역사와 영광을 넘어 새로운 미래로 나아가기 위한 장으로 마련됐다. 타이틀 후원사는 현대자동차이며, 기아·현대모비스·현대제철이 공식 후원사로 함께 참여했다.

이번 대회는 지난달 ‘2025 현대 세계양궁선수권대회’가 진행된 광주국제양궁장과 5·18 민주광장에서 개최된다. 대회장 구성과 선수의 경기장 내 동선 등 세부 요소까지 세계양궁선수권대회와 유사하게 구현하는 등 국제대회 운영 방식으로 진행된다.

특히 이번 대회는 내년 9월 개막하는 ‘2026 아이치·나고야 아시안게임’과 ‘2028 LA 올림픽’을 앞두고 국내 양궁 선수들의 경기력을 점검하고 동기를 부여한다는 의미가 크다.

올해에는 국가대표, 상비군, 양궁협회 주관 대회 고득점자 등 230명(리커브 152명·컴파운드 78명)의 선수들이 참가해 실력을 겨룬다. 이는 대회 창설 이후 역대 최대 규모다.

대회 총상금도 국내 양궁대회 중 최고 수준인 5억9600만원으로, 지난 대회 대비 약 15% 증가했다. 우승자에게는 1억원(리커브 기준)이 포상되며, 상금의 25%를 입상 선수 지도자에게 경기력 향상 연구비로 지급해 선수와 지도자가 함께 혜택을 받게 했다.

포상 범위도 넓어졌다. 리커브는 8위, 컴파운드는 4위까지 상금을 지급하던 기존 대비 이번 대회부터 리커브는 16위까지, 컴파운드는 8위까지 포상한다. 이 외에도 이번 대회는 ‘위대한 양궁의 순간’이라는 슬로건에 걸맞게 모두가 함께 양궁의 즐거움을 공유할 수 있도록 광주 중심가에 위치한 5·18 민주광장에 대형 스크린 및 음향 시설이 구비된 특설 경기장을 설치하고, 누구나 무료 입장이 가능한 관람석을 마련했다. 현대차그룹은 1985년 정몽구 명예회장이 양궁협회장에 취임한 이래 양궁협회장을 6연속 연임하고 있는 정의선 회장에 이르기까지 41년간 한국 양궁과 동행하고 있다. 이는 국내 단일 종목 스포츠협회 후원 중 최장기간 이어지고 있는 후원이다.

아울러 현대차그룹은 2005년부터 아시아양궁연맹 회장사(회장 정의선)를 맡아오면서 아시아 권역 양궁 발전에도 기여하고 있다. 또 현대차와 세계양궁협회 간 스폰서십 계약을 체결하고 ‘현대 양궁월드컵’과 ‘현대 세계양궁선수권대회’를 후원하고 있다. 서재근 기자