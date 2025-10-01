14년 지속…장학생도 자발적 봉사

이랜드그룹은 14년 동안 중국의 빈곤층 학생을 대상으로 추진한 양광장학사업(사진)을 통해 3만4000명 이상의 학생이 고등학교를 졸업했다고 1일 밝혔다.

양광장학사업은2011년 중국 법인 순수익의 10%를 사회공헌에 재투자해 지속 가능한 지원 모델을 만들겠다는 생각에서 출발했다. 장애인, 고아, 한부모, 중대 질병 등 경제적 어려움으로 학업을 포기할 위기에 놓인 고등학생들에게 학비부터 치료비, 생계비, 정서 지원까지 종합 지원하는 사업이다. 14년간 약 600억원의 장학금을 투입해 촘촘한 보호망을 제공한 결과, 장학생들의 대학 진학률은 92%에 달하는 것으로 나타났다. 베이징대, 칭화대 등 중국 상위 10개 명문대에 진학한 학생도 1350여명이나 된다.

양광장학사업은 민관 협력 구조로 운영된다. 이랜드가 고등학교 과정을 지원하는 동안, 각 성(省)의 민정청과 자선총회는 대학에 진학한 학생들에게 4년 전액 장학금을 제공한다. 2017년부터는 대학에 진학한 장학생들이 자발적으로 ‘양광교육봉사단’을 조직해 나눔의 순환에 앞장서고 있다. 강승연 기자