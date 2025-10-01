검찰에 불구속 송치

[헤럴드경제=한지숙 기자] 일용직을 전전하다 일자리가 끊긴 20대 외국인이 빈 음식점에 들어가 현금수십만원을 훔치다가 업주에게 들켜 범행 10분 만에 현행범으로 체포됐다.

이 외국인은 고향인 카자흐스탄 집으로 돌아갈 비행기 표 살 돈을 마련하려고 범행했다고 시인했다.

경기 안산단원경찰서는 절도 혐의로 카자흐스탄 국적 20대 A씨를 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 1일 밝혔다.

A씨는 지난달 10일 오전 9시 10분쯤 경기 안산시 단원구 한 고깃집에서 카운터에 있는 금고를 열어 현금 42만 원과 7만 원 정도 들어 있는 불우이웃돕기 성금함을 훔친 혐의를 받는다.

그는 가게에 아무도 없다는 사실을 확인한 뒤 열린 창문을 통해 점포 안으로 들어간 것으로 조사됐다.

때마침 식당으로 출근하던 업주가 범행 현장을 목격하고 “너 뭐야”라고 소리치자 현금을 호주머니에 넣던 A씨는 놀라 그대로 달아났다. 그러나 때마침 파출소로 복귀하던 원곡파출소 소속 순찰차와 마주치고 말았다.

A씨를 쫓던 업주가 순찰차를 향해 “도둑이야! 도둑 좀 잡아주세요”라고 큰소리로 도움을 청했고, 경찰은 업주를 순찰차에 태워 A씨 수색에 나섰다. 경찰은 완충녹지에서 골목길로 빠져나오던 A씨를 앞뒤로 포위해 범행 10분 만에 검거했다.

A씨는 지난해 취업 목적으로 한국에 입국해 일용직 근로자로 공사 현장을 돌며 생활해 오다가 최근 일거리가 없어지자 목욕탕 등지를 전전한 것으로 파악됐다.

경찰 조사에서 그는 고향인 카자흐스탄으로 돌아갈 비행기 표를 사기 위해 절도 행각을 벌였다고 진술했다.

경찰 관계자는 “A씨의 구속영장을 신청했으나 법원이 A씨가 초범이고 피해액이 경미하다며 영장을 기각해 불구속 상태로 송치했다”고 말했다.