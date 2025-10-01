이재명 대통령의 금융정책 핵심 조언자 경기연구원 때부터 ‘생산적 금융’ 연구 주담대 영업에 매몰 ‘게으른 은행’ 위험 가계대출 총량 GDP증가율 범위서 관리 일본처럼 관계금융 기반 시스템 구축 필요 사모펀드 ‘기업에 미치는 영향’ 문제의식 느껴

“은행이 담보 잡고 돈만 빌려주는 ‘게으른 은행’의 시대를 끝내야 한다. 기업의 사정과 생애주기를 이해하고 지원하는 ‘생산적 금융’으로 금융 공공성을 회복해야 할 때다.”

임수강 생산과포용금융연구회 부회장(경제학 박사)은 지난달 24일 본지 인터뷰에서 “특히 다주택자 가계대출과 같은 비생산적 금융에 대한 규제를 강도 높게 병행해야 생산적 금융 전환에도 탄력이 붙을 수 있다”며 이같이 밝혔다. 기업 대출처럼 생산적인 부문에 자금이 흘러가면 산업 발전과 고용 창출로 이어지지만 부동산 담보대출이나 투기성 상품에 쏠리면 자원 낭비와 불평등을 키울 수 있다는 지적이다.

금융권이 생산적 금융을 화두로 내걸며 분주한 요즘, 은행 임원들이 주목하는 책 한 권이 있다. 지난 3월 출간된 ‘부자 은행 가난한 사회’다. 이 책 서문만 펴봐도 “진보금융의 핵심은 결국 생산적인 부분에 대한 금융 확대, 비생산적인 부문에 대한 금융 억제로 요약할 수 있다”라는 문장을 찾아볼 수 있다.

강도 높은 가계대출 규제 필요성에서부터 ▷생산적 금융 ▷서민금융 강화 ▷금융감독원의 공공기관 전환 등이 담겼다. 출간 직후에 잠잠했지만 새 정부의 금융정책 방향을 예견한 듯한 진단과 대안이 담기면서 관가와 은행권 안팎에서 조용한 파장을 일으키는 중이다.

이 책의 저자는 바로 금융학자 임수강 박사다. 임 박사는 증권사와 은행 현장을 모두 경험하면서 진보진영에서 드물게 자본시장 실무에 밝은 금융학자다. 2020년 경기연구원에 있을 때는 당시 이재명 경기도지사의 대표 정책인 ‘기본금융’을 설계·총괄했으며 생산적 금융에 대한 연구도 꾸준히 이어왔다. 사실 정치권 안팎에선 그가 대선 기간은 물론 국정기획위원회까지 서민금융안정기금 등 현 정부의 금융 정책 방향을 설계하는 데 핵심적인 조언자 역할을 해왔다고 평가한다.

일각에선 ‘금융 산업을 옥죄는 게 아니냐’는 우려도 제기한다. 이에 대해 그는 “10년간 채권 트레이더로 일한 만큼 누구보다 시장의 우려를 잘 알고 있다”며 2시간 넘는 인터뷰를 통해 왜 금융 공공성을 회복해야 할 시점인지 담담히 설명해 나갔다.

“집값 거품, 금융 책임 크다”

-왜 생산적 금융에 관심을 갖게 됐나.

▶2015년 부동산 가격 급등은 결정적인 계기였다. 당시 시장 흐름은 1980년대 말 일본의 거품경제를 떠올리게 할 정도로 단순한 경기 회복이나 자산 시장의 순환이라기보다 금융이 만들어낸 거품 현상에 가까웠다. 그 무렵부터 생산적 금융과 비생산적 금융을 어떻게 구분할 수 있을지 고민하게 됐다. 경제학자 케인스의 산업적 순환과 금융적 순환 개념에서 그 기준을 찾아보면, 생산적 금융이란 기업 투자, 운영자금, 임금 지급 등 실물경제에 기여하는 자금 흐름을 뜻한다. 반면, 비생산적 금융은 자산 소유권 이전 등 부가가치를 창출하지 않는 금융 활동으로 부동산 금융은 그 대표적 사례라 할 수 있다.

-부동산 거품은 단순히 금융만의 문제가 아닌데.

▶이 문제는 집값이 오르기 때문에 대출이 늘어난 것이냐, 대출이 늘어나기 때문에 집값이 오른 것이냐는 인과관계에 대한 해석 차이와 맞닿아 있다.

미국 경제학자 아티프 미안과 아미르 수피가 함께 쓴 ‘빚으로 지은 집(House of Debt)’ 책에선 다양한 실증 데이터를 바탕으로 ‘대출이 늘어나면 집값도 오른다’는 결론을 내렸다. 금융이 집값 거품의 주요 원인 중 하나라는 것이다.

나는 이들 분석에 동의하는 입장이다. 대출 규제는 집값 안정을 위한 가장 직접적이고 핵심인 수단이다. 세금이나 공급 정책은 중요하지만 단기적으로는 집값 안정에 미치는 효과가 제한적이다.

“다주택 대출은 더 강하게 조여야”

-은행들이 가계대출을 더 줄여야 한다는 말인가.

▶그렇다. 생산적 금융을 키우려면 비생산적 금융에 대한 규제를 병행해야 한다는 게 포인트다. 부동산 투기자본에 대한 규제를 강화하면 자연스럽게 자금이 생산적 부문으로 이동할 수 있기 때문이다. 사실 시중은행들이 본격적으로 주택담보대출을 취급하기 시작한 건 외환위기 이후다. 일부 시중은행들이 외국계 자본에 넘어가면서 선진 금융기법이라는 이름 아래 주담대 상품을 대거 도입했고 지금의 부동산 금융 과잉을 만들었다고 본다. 손쉬운 주담대 영업에 매몰되는 ‘게으른 은행’은 위험하다.

-애초에 은행업은 예금과 대출을 통해 수익을 내는 구조인데.

▶가계대출 총액이 경제성장률을 크게 웃도는 수준으로 유지된다면, 이 자체로 금융 불균형과 자산 거품을 유발할 수 있다. 대출 총량이 국내총생산(GDP) 증가율을 크게 벗어나지 않도록 조절하는 게 중요하다. 현재 정부 역시 이러한 문제의식에서 가계대출 증가율을 경상성장률 내로 관리하려고 하는데 금융 총량이 경제 규모와 동조화되도록 관리하는 건 상식적인 접근이다.

-은행 대출 문턱과 대출금리가 높아지면 대출 실수요자의 피해가 커질 수 있는데.

▶정확히는 다주택자가 부동산을 구입하기 위한 대출을 엄격하게 규제하자는 뜻이다. 무주택 실수요자는 오히려 정책적으로 보호받고 지원받아야 할 대상이라고 생각한다. 이들의 주택 구입은 생활 안정과 연결되고 생산성 향상에도 기여할 수 있기 때문이다. 즉, 1주택자들의 주거 안정은 산업적 순환 측면에서 생산적 금융으로 볼 수 있다.

하지만 2주택 이상을 구입하기 위한 대출은 노동력의 재생산과는 아무런 관련이 없다. 주담대의 3분의 1이 다주택자에게 돌아가고 있다는 조사 결과를 고려하면 다주택자는 분명히 정책적으로 규제 대상이 되어야 한다.

- 6·27, 9·7 대출 규제로 다주택자 대출이 강화됐는데 계속 언급하는 이유는 뭔가.

▶문재인 정부도 고가 주택에 대한 대출 제한이나 실거주 요건 등 가계대출 규제를 도입했지만 가계대출 총량은 오히려 증가했다. 사업자 등록을 통해 주택 구입에 대출을 우회 활용하는 등 규제의 빈틈이 있었기 때문이다.

현재 다주택자에 대한 대출 정책 역시 다소 느슨하다고 생각한다. 신규 대출은 억제하면서도 기존 대출은 일부만 상환하면 연장이 가능한 구조이기 때문이다. 예컨대, 현재는 BIS(자기자본비율) 기준에 따라 다주택자라 하더라도 대출 만기 시 기존 대출의 10%만 상환하면 나머지 90%는 그대로 연장해 주는 구조다. 실질적인 상환 부담 없이 대출을 이어갈 수 있는 여지가 남아 있다.

-앞으로 화두가 될 가계 대출 정책은 무엇인가.

▶그간 BIS 규제를 강화해야 한다고 주장해 왔는데 정부도 결단을 내려야 할 시기가 온다고 생각한다. 최근 주담대 위험가중치 하한을 현행 15%에서 20%로 높이겠다고 발표했는데 사실 국제적으로 보면 높은 수준이 아니다.

홍콩 등 주요국은 25% 이상으로 적용하고 있고 이번 조정도 신규 대출에만 적용된다. 기존 1300조원 규모의 가계대출에는 영향이 없다는 얘기다. 신규 대출은 연간 약 60조원인데, 전체 총량 대비 영향력은 크지 않다는 점도 함께 봐야 한다. 보다 과감한 정책이 필요하다.

- 최근 국제 신용평가사 S&P는 당국의 위험가중치 조정이 국내 은행의 자본 적정성을 약화시킬 수 있다고 지적했다.

▶이번 BIS 비율 관련 조치는 두 가지다. 먼저, 주담대 위험가중치 상향은 대출을 줄이기 위한 조치이기 때문에 오히려 은행 전체의 위험자산이 줄어들 수 있다. BIS 비율에는 부정적 영향이 크지 않다고 본다.

다른 하나는 주식에 대한 위험가중치를 400%에서 250%로 낮춘 것인데, 은행이 주식을 더 많이 사도록 유도하기 조치다. 만약 BIS 비율 하락을 우려한다면 이 조치가 원인이 될 수도 있겠다.

하지만 은행도 BIS 비율을 신경 쓰면서 투자하기 때문에 무리하게 주식을 늘려 자본 건전성을 훼손할 가능성은 낮다고 본다. BIS 비율이 크게 떨어지거나 그로 인해 신용등급이 낮아지고 대출금리가 오를 가능성 역시 제한적일 것이다.

“정부, 생산적 금융 정보 인프라 제공해야”

-생산적 금융을 키우려면 어떤 정책이 필요한가.

▶일본의 사례를 눈여겨볼 필요가 있다. 일본은 1990년대 부동산 거품 붕괴 이후 가계대출 중심에서 기업대출 중심으로 구조를 바꾸기 위한 고민을 해왔고, 그 해법 중 하나가 바로 ‘관계금융’이었다. 은행이 단순히 담보를 보고 돈을 빌려주는 것이 아니라 기업의 실질적 상황을 깊이 이해하고 장기적인 관계 속에서 자금을 공급하는 구조로 바뀌려는 노력을 기울인 것이다.

-그렇게 하려면 은행이 더 많은 정보를 가져야 할 텐데.

▶맞다. 그래서 일본 정부는 상공회의소와 협력해 기업 정보를 수집하고, 은행이 쉽게 접근할 수 있도록 시스템을 구축했다. 은행 직원이 기업을 방문했을 때, 그 기업의 주요 정보와 재무 상태를 바로 확인할 수 있게 한 것이다. 일본처럼 관계금융 기반의 시스템을 정부가 구축해 주는 등 정책적으로 물꼬를 터줄 장치들이 필요하다.

-정부가 소비자 보호를 강조하면서 은행을 글로벌 금융산업으로 키울 비전엔 무관심한 게 아닌가.

금융산업 자체의 성장이 필요하더라도 이익의 구조와 방향이 더욱 중요하다는 얘기다. 금융은 산업 부문이 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하는, 태생부터 간접적 기능을 수행하는 영역이다. 금융은 산업이 성장하면 자연스럽게 커지는 부문이지 독립적으로 무한정 성장할 수 있는 구조가 아니다.

“서민금융, 민간자금은 금융사 생색은 정부가…서금원, 공공기관 전환 검토해야”

- 교육세 2배 확대, 각종 기금 출연 등 은행이 짊어지는 준조세 부담이 지나치다는 주장도 있다.

▶은행들이 지나치게 많은 이익을 내고 있다는 인식이 사회 전반에 퍼져 있기 때문에 횡재세나 준조세 요구가 나오는 거다. 이러한 준조세성 부담도 장기적으로는 명확한 조세 체계로 통합하는 것이 바람직하다. ‘정확히 몇 퍼센트의 세금을 내라’고 정하는 방향이 낫지, 지금처럼 복잡하게 출연금·기금 명목으로 부담을 부과하는 방식은 지속 가능하지 않다.

-현 서민금융진흥원(서금원) 내에 정부와 금융권이 공동 기금을 조성하는 ‘서민금융안정기금’ 신설에 정책 조언을 한 것으로 알고 있다.

▶서민금융의 공공성을 강화하려면 기존 구조의 한계를 짚고 넘어가는 것이 필요하다고 봤다.

서민금융진흥원은 겉으로는 서민을 위한 공적 기구처럼 보이지만, 실제로는 민간 금융기관이 출자한 주식회사 형태다. 정부가 운영을 관장하지만 재원은 대부분 금융회사의 분담금과 출연금으로 채워지는 구조다. 문제는 이 구조 안에서 정부의 실질적인 재정 투입이 매우 제한적이라는 점이다. 즉, 생색은 정부가 내지만 실제 돈은 민간에서 나오는 구조인 셈이다.

기본적으로 정부 정책이라면 재정으로 책임지는 방식이 맞다. 그런데 현재 서금원은 정부 정책을 민간 자금으로 위탁 집행하는 구조에 가까워 공공성 확보 측면에서도 분명한 한계가 있다.

보다 두터운 정부 재정 투입, 즉 국가 책임 아래 실질적 재원 확보가 핵심 과제라고 보고 있다. 서금원을 공공기관으로 전환하거나 아예 공공은행으로 만드는 방안도 충분히 검토할 수 있다고 본다.

-연체율이나 부실 관리는 어떻게 해야 하나.

▶서민금융의 연체율만 가지고 성과를 평가하는 건 부적절하다. 사실 연체나 부실이 문제라면 복지의 영역에서 접근해야 할 사안이지 은행식의 회계 잣대로 단순하게 논할 일은 아니다. 어떤 경우는 복지 지출보다 정책금융으로 접근하는 게 더 효과적일 수도 있다.

그렇기 때문에 앞으로 ‘수요자 중심 지표’ 개발이 필요하다고 본다. 단순히 연체율이 높다고 해서 성과가 나쁘다고 판단하는 것이 아니라 지원을 받은 사람들이 실제로 얼마나 회복됐는지, 재진입률은 얼마나 줄었는지 같은 사회적 지표를 함께 따져볼 수 있게 새 지표를 만들어야 한다.

서민금융은 복지와 금융의 경계에 있기 때문에, 정책 설계 단계부터 목적에 맞는 평가 지표를 설계해야 한다. 그래야 사회적 공감대를 얻을 수 있고 설득력 있는 정책 지속도 가능하다.

-생산적 금융과 함께 최근 관심 두고 있는 의제는 무엇인가.

▶사모펀드가 국내 기업에 미치는 실제 영향에 대해 좀 더 깊이 있게 들여다보려고 한다. 사모펀드가 이야기하는 ‘경영권을 개선하고 기업 가치를 끌어올린다’는 주장이 정말 그런 효과가 있는지를 확인해보려고 한다. 개인적으로는 이게 과연 진짜인지, 혹시 MBK처럼 기업을 해체하는 방식으로 접근하는 건 아닌지에 대한 의문도 갖고 있다. 지금은 그런 의문을 바탕으로 자료를 많이 수집하고 있다.

유혜림 기자