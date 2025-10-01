대한민국 헌법에 당연히 표기되어 있어야 할 한글

영토와 언어는 정체성이다. 한국말을 하는 한국 사람이 쓰는 지구상에서 가장 으뜸가는 글은 한글이다.

우리가 쓰는 한국말로 훈민정음 글자를 설명한 일종의 사용서는 훈민정음 언해(訓民正音 諺解)본이다. 여기서 언해란 쓰는말을 지칭하는 “상말 언(諺)”자를 쓴다.

우리 말로 훈민정음을 설명한 책이 따로 단행본으로 발견된 적은 아직 없지만, 서강대학교 소장 국보 월인석보 1권 책머리에 실려있다.

미국 주류언론에서 활동할 때부터 영어 자판기에서도 한글 문장을 컴퓨터에서 입력할 수 있는 것을 발견했던 필자는, 컴퓨터 시대에 한글의 호환도가 높다는 것이 매우 인상적이었다.

기회가 되면 훈민정음을 눈으로 직접 보고 취재하겠다는 생각을 하고 있다가, 마침내 2020년 코로나19 팬데믹 기간에 한국에 와서 간송미술관에 훈민정음 해례본, 서강대학교에는 훈민정음 언해본 열람을 정중하게 요청했다.

두 곳에서 알려온 답은 “불가”로 동일했다. 불가능한 것도 해내는 한국의 불굴의 정신에 입각해서 인내를 갖고 기다렸다.

2024년 9월 3일, 대구간송미술관을 개관했을 때 훈민정음 해례본이 특별 전시로 마침내 공개 되었다. 유레카(Eureka)!

필자 눈에 바로 들어왔던 훈민정음 글자 중에는 순경음 비읍 “ㅸ” 이 있었다. 한국의 영어교육에서 B 하고 V 발음을 구분 못하고 취약하게 가르치고 있는데, 바로 V 발음을 정확하게 표기할 수 있는 한글 알파벳(알ᄬᅡ벹)을 확인할 수 있었다. 요즘처럼 외국어를 많이 공부하는 시대에는, 한글 교육에서 순경음, 반설경음을 외국어 교육과정에서 꼭 포함해야 할 때가 왔다.

15세기에 세종대왕이 백성들이 쓰는 말을 표기할 수 있는 한글을 만들었다는 것은, 인구 대부분의 한자 문맹인들에게 문자를 전하고 가르치며, 선비나 양반 계층의 정보, 지식, 지혜를 공유하는 결정이었다.

한글 확산의 결과는 한국의 정체성을 주변 문화권과 차별화하는 계기가 되었으며, 고유한 한국어 소통 도구로 정착되었다.

한국인들은 어떤 때는 조금씩 다르고, 어떤 때는 아예 모르는 단어 표현을 사용하는 지역 방언들간의 다른 단어를 쓰는 환경에서도 공동체적 연결을 형성하여 조선시대부터는 한민족의 단일 중앙집권적 언어 공동체를 완성시켰다. 실로 위대한 업적이다.

훈민정음 언해본 원본을 열람하는 것이 보통 어려운게 아니었다. 서강대학교 교수로 있는 가까운 지인을 통해서 부탁을 했음에도 돌아온 답은 “불가”였다.

대한민국 국보는 최소 매 5년마다 국보를 점검하는 국립문화연구원 연구원이 열람해서 국보의 보존상태를 확인하는 제도가 있다.

5년을 기다려, 필자가 포함된 국립문화연구원 연구팀이 함께 한 열람을 통해서 서강대학교 소장본 훈민정음 언해본을 어렵사리 만날 수 있었다.

훈민정음에 근간(뿌리)을 둔 한글은 20세기를 거치면서 1912년부터 지금 우리가 쓰는 스물네자 한글로 정립되었다.

조선왕조실록에서는 훈민정음 글 창제기록을 1443년 12월 30일자 세종실록에서 볼 수 있다.

“이달에 임금이 친히 언문(諺文) 28자(字)를 지었는데, 그 글자가 옛 전자(篆字)를 모방하고, 초성(初聲)·중성(中聲)·종성(終聲)으로 나누어 합한 연후에야 글자를 이루었다. 무릇 문자(文字)에 관한 것과 이어(俚語)에 관한 것을 모두 쓸 수 있고, 글자는 비록 간단하고 요약하지마는 전환(轉換)하는 것이 무궁하니, 이것을 훈민정음(訓民正音)이라고 일렀다.”

3년후, 1446년 12월 말에는 과거시험에서 출시되었던 훈민정음을 선비들이 우리말 글로는 최초로 시험을 봤다.

한자에서 글자를 뜻하는 총 4획의 글월 문 (文) 자의 원래 발음은 “글” 이었다고 한다. 갑골문이나 나무에 글을 새기던 연장을 “끌” 이라고 우리는 아직도 부른다. 동아시아 초대 문명의 우리말에는 많은 역사가 담겨있다.

공식적으로 훈민정음 글을 선비들이 이해했던 한자 문자로 설명한 책이 1446년 10월 상순에 출간되었던 우리 국보 “풀 해(解) 법식 례(例)”의 훈민정음 해례 (訓民正音 解例)본 책이다.

한글이 창제된지 3년만인 12월 말에 있었던 과거시험에서의 훈민정음 시험 준비를 선비들은 어떻게 할 수 있었을까? 인생을 좌우하는 과거시험준비를 어떤 학습지를 사용해서 훈민정음 공부를 했을지 유추해 본다.

한글의 으뜸가는 글, 영어로는(훈민정음 표기의 알파벳)적인 요소는 직관적 학습이 가능한 글이다. 훈민정음 언해본 책을 보면 자기학습이 가능해 보인다.

오늘날과 같은 학원이 없던 1446년에 훈민정음 언해를 손에 들고 읽던 선비들이 창제된지 3년만에 출시된 한글 과거시험에서 훈민정음을 충분히 쓸 수 있었겠다고 추론해 볼 수 있다.

세종대왕이 백성들이 쓰는 말을 표기할 수 있는 한글을 만들었다는 것은 실로 위대한 업적이다.

참고로, 현존하는 302개 언어 중 276 토박이 말이 있는 중화인민공화국에서 헌법 제4조(第四條)에는 “모든 민족은 그들만의 언어와 문자를 사용하고 개발할 자유를 가지고 있다 (各民族都有使用和發展自己的語言文字的自由)”라고 명시되어 있다.

중화인민공화국에서 조선족들이 가장 많이 거주하는 연변 조선족 자치주에서 한글을 쓰는 우리 동포들이 한국말과 한글을 쓰며 살고 있는 법적인 토대다.

훈민정음에서 근간을 둔 한국말을 “조선말” 이라고 일컫는 북한의 헌법 제165조 에서는, “재판은 조선말로 한다” 라고 명시해 놨다.

영토와 언어는 정체성이다. 한국말을 하는 사람이 한국 사람이고, 한글을 쓰는 나라가 바로 한국이다.

우리 대한민국 헌법에 한국의 공식언어가 무엇인지 공표해야 한다. 우리 한국인의 정체성을 갖고 사는 미래 세대를 위해서라도 대한민국의 정체성 1호 한글을 대한민국 헌법에 만천하가 볼 수 있도록 우리 모두가 쓰는 한국말과 한글이 대한민국의 공식 언어라고 표기해 놓는 것이 바람직하다고 생각된다.

대한민국헌법 제3조에서 “영토” 를 정의한 문구 바로 밑에 “② 대한민국 영토의 언어” 를 삽입해 매우 중요한 우리 정체성을 명시해 놓음이 응당하다고 생각한다.

제3조 ①대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다.

② 대한민국 영토의 언어는 한국말, 글은 훈민정음을 근간으로 하는 한글로 한다.