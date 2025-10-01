1등급 21개 포함 정상화…국가정보자원관리원에 현장상황실 설치

[헤럴드경제=이태형 기자]중앙재난안전대책본부(중대본)는 1일 오전 8시 기준 국가정보자원관리원 화재로 피해를 본 647개 정부 시스템 중 총 98개 시스템이 재가동됐다고 밝혔다. 전체 복구율은 15.1%다.

1등급 시스템은 21개가 복구됐다. 특히 정부는 전날 ‘하도급지킴이’ 시스템이 복구돼 임금 미지급이나 지연지급에 대한 우려가 완화될 것으로 보고 있다고 밝혔다.

또 ‘119 이동전화수동조회’ 기능이 정상화돼 119 신고자의 정확한 위치를 확인할 수 있게 됐다.

정부는 이날부터 국가정보자원관리원에 ‘현장상황실’을 설치했다. 김민재 행정안전부 차관이 현장상황실장을 맡아 647개 시스템별 복구 진행 상황을 살필 예정이다.

정부에 따르면 대전센터는 2층부터 5층까지 총 9개 전산실로 구성돼 있고, 화재가 난 5층에는 7, 7-1, 8 전산실이 있다.

이 중 7전산실에 200개, 화재가 발생한 7-1 전산실에 96개, 8전산실에 34개 등 전체 시스템의 절반이 넘는 330개(51%)가 집중돼 있다.

정부는 화재 영향이 적은 2∼4층 시스템은 재가동에 들어갔고, 7-1 전산실에서 전소된 96개 시스템은 대구센터로 이전을 추진하고 있다.

5층의 7, 8 전산실에 위치한 시스템은 분진 제거 후 재가동에 들어갈 방침이다. 정부는 이들 시스템이 모두 정상화되기까지는 4주가량이 걸릴 것으로 예상했다.

윤호중 중대본 본부장(행안부 장관)은 “대전 본원 2∼4층에 위치했지만, 화재가 발생한 5층과 연계돼 복구에 어려움이 있는 시스템이 있다”며 “경우에 따라서는 공주센터에 소산된 데이터를 활용하는 방안도 상정해야 할 것 같다”고 설명했다.

공주센터에는 대전 본원에 있는 원본 데이터의 백업(복제) 데이터가 재난, 사고, 사이버공격 등 비상사태에 대비해 별도로 보관돼 있다.

정부는 시스템이 정상화될 때까지 기관별 업무 연속성 계획에 따라 가능한 한 대체 수단을 제공하고 미흡한 사항에 대해서는 지속적으로 보완해 국민 불편을 줄여나갈 계획이다.

윤 본부장은 “국민 일상에 큰 영향을 미치는 국민 불편 시스템 복구를 최우선으로 추진해 명절 전후로 발생할 수 있는 국민 불편을 최소화하겠다”며 “국정감사를 지원하는 ‘온나라 문서시스템’ 신속 재개에 모든 역량을 집중하겠다”고 했다.

윤 본부장은 또 각 부처가 소속 외청과 산하·공공기관의 시스템 문제 여부를 세밀히 점검해야 한다고 당부했다.

그는 “부처가 책임지고 총력으로 대응해 소속 외청과 산하·공공기관의 시스템 장애로 인한 국민 불편이 발생하지 않도록 만전을 기해 주시기 바란다”고 강조했다.