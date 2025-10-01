[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울 명동에 있는 메리어트 인터내셔널 프리미엄 브랜드, ‘르메르디앙 서울 명동’은 다가오는 추석, 명절 음식 준비의 번거로움을 덜어 보다 간편하고 손쉽게 및 차례 상차림 및 성묘 길을 준비할 수 있는 테이크아웃 서비스, ‘명절투고’를 2일 예약받는다.

명절투고는 명절 문화의 간소화와 간편 가정식에 대한 선호도가 높아짐에 따라 르메르디앙 서울 명동 총괄 셰프가 맛은 물론 영양까지 고려해 총 2가지 종류로 선보이는 고품격 테이크아웃 서비스이다.

메뉴는 ▷고사리, 도라지, 시금치나물 등 삼색 나물부터 ▷육전, 동태전, 꼬지전, 애호박전, 육원전, 새우 오징어 전 등 총 6여 가지로 구성된 모둠전, ▷해물 잡채, ▷해풍에 건조 후 숙성시켜 뛰어난 맛과 영양까지 고루 갖춘 부세 굴비 구이 3미, ▷세프의 특제 소스가 가미된 LA 갈비, ▷한방 소갈비찜, ▷한국 전통 음식 중 하나인 흑임자를 유러피안 스타일로 재해석해 선보이는 달콤한 풍미의 이색 디저트, 흑임자 티라미수 ▷모둠 한과 등 라팔레트 파리만의 창의성이 돋보이는 총 8여 가지의 차별화된 메뉴로 구성되었다.

프리미엄 명절투고는 국내산 한우를 활용해 프리미엄의 진정성을 더한 명절 상차림 세트로, ▷삼색 나물 ▷한우 육전, 한우 육원전, 동태전, 꼬지전, 애호박전, 새우 오징어 전 등 총 6여 가지로 구성된 모둠전 ▷한우 소고기 잡채, ▷새우 전복장, ▷고품격 보양식으로 손꼽히는 메뉴이자 셰프의 특제 소스와 함께 감칠맛을 더한 한방 전복 소갈비찜, ▷쫀득한 식감이 일품인 것은 물론 굴비 계의 명품으로 불리는 영광 굴비 구이 3미, ▷우대 갈비, ▷흑임자 티라미수 ▷모둠 한과 등 품격 있는 메뉴로 구성되었다.

또한, 모든 명절투고 이용 시 백화수복 청주 1병이 함께 제공되어 더욱 완벽한 명절 상차림을 준비할 수 있을 뿐만 아니라, 단품 메뉴 추가 옵션이 제공되어 인원에 따라 유연하게 구성할 수 있는 실용성을 더했다.

더불어, 신한 탑스클럽(Tops Club) 멤버 구매 시 10% 할인 혜택이 제공되어 보다 합리적인 가격에 명절 증후군 없는 연휴를 즐길 수 있겠다.

예약 기간은 2025년 10월 2일까지, 픽업 기간은 10월 3일부터 10월 7일까지이며, 픽업 시간은 오전 8시부터 오후 8시까지이다. 명절 투 고는 최소 2일 전 전화, 네이버 예약 또는, 라팔레트 파리 방문을 통한 사전 예약 시 이용 가능하며 직접 방문, 차량을 이용한 드라이브스루 및 퀵 서비스를 통해 수령 가능하다. 단, 퀵 서비스를 통한 수령은 서울 및 경기 지역에 한 해 개별 퀵 서비스 예약 시 이용 가능하다.