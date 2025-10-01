부산 강서경찰 미성년자유인미수 혐의로 체포

[헤럴드경제=한지숙 기자] 돈을 주겠다며 초등학생을 차량으로 유인하려 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

1일 부산 강서경찰서에 따르면 경찰은 전날 미성년자유인미수 혐의로 A(60대)씨를 붙잡아 조사 중이다.

A씨는 지난 29일 오후 6시쯤 부산 강서구에서 학원을 마치고 집으로 가던 초등학생 B양에게 자신의 차량에서 전화를 걸어주면 10만원을 주겠다며 유인하려 한 혐의를 받고 있다.

B양이 제안을 거절하고 귀가해 부모에게 이같은 사실을 알렸고, B양 부모는 관할 파출소에 신고했다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV영상 분석 등을 통해 추적을 벌여 같은 날 오후 11시30분쯤 A씨를 주거지에서 긴급 체포했다.

A씨는 경찰조 사에서 “아이를 유인할 의사는 없었으며, 내 전화를 받지 않는 여성에게 대신 전화를 해 줄 것을 부탁한 것 뿐”이라고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 경위 등을 조사 중이다.