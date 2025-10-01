10월 한달간 제휴 할인 진행

[헤럴드경제=강승연 기자] 대명소노그룹 소노인터내셔널은 10월 한 달간 티웨이항공과 제휴해 할인 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

10월 한달 간 소노호텔앤리조트 홈페이지를 통해 객실을 예약한 고객에게 티웨이항공 국내선 할인 혜택을 제공한다. 객실 예약시 제공되는 시크릿 쿠폰을 입력하면 김포·청주·광주·대구-제주 노선 김포-부산 노선 항공권 결제 시 할인된다. 해당 쿠폰은 10월 14일부터 12월 23일까지 사용할 수 있다.

티웨이항공 홈페이지에서 항공권을 예약하는 고객을 대상으로는 소노호텔앤리조트 국내 6개 호텔·리조트에서 이용 가능한 객실 15% 할인 쿠폰과 특별 혜택을 제공한다. 할인 쿠폰은 10월 10일부터 11월 30일까지 이용하면 된다.

또한 소노문 해운대에서 이용할 수 있는 조식 30% 할인, 라운지 주류 2잔을 무료로 이용할 수 있는 쿠폰을 추가 제공한다. 체크인시 티웨이항공 김포-부산 노선 당일 탑승권을 제시할 경우 주중 오후 1시까지 무료 레이트 체크아웃 서비스를 받을 수 있다.

대명소노그룹 소노인터내셔널 관계자는 “고객들이 보다 합리적이면서도 만족스러운 여행 경험을 누릴 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 제휴 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.