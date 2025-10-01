안정적 금융서비스 제공 위한 긴급 점검

[헤럴드경제=유혜림 기자] 강태영 NH농협은행 은행장이 추석 연휴를 앞두고 지난달 30일 경기 의왕 통합IT센터와 용산구 고객행복센터를 찾아 비상대응체계 및 안전시스템을 긴급 점검했다.

강태영 은행장은 통합IT센터 UPS(무정전 전원장치)실을 점검하며 화재 안전성이 높은 연축전지 설비 등을 직접 확인했다. 명절연휴 전후로 거래량이 집중되는 만큼, 통합IT센터는 시스템 사전 점검을 진행하고 인프라 증설을 완료했다.

거래·보안 모니터링도 강화하면서 비상근무 체계에 돌입했다. 이와 함께, 고객행복센터는 고객의 불편을 최소화하기 위해 콜 집중을 모니터링하고 24시간 고객상담에 나섰다.

또한 농협은행은 이달 2일부터 3일 이틀간 오전 10시부터 오후 4시까지 중부고속도로 하남드림휴게소에서 이동점포를 운영한다. 고향을 찾는 고객을 위해 신권 교환 및 인출 등의 금융서비스를 제공할 계획이다.

강태영 은행장은 “장기간의 명절 연휴에도 고객들이 불편 없이 금융서비스를 이용하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “변함없는 신뢰와 성원을 보내주시는 고객님들을 위해 전 임직원은 최선을 다할 것”이라고 말했다.