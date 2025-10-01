관광공사, 추석 연휴 무료 개방 관광지 안내

[헤럴드경제=함영훈 기자]고궁으로 갈까, 식물원·수목원, 아니면 미술관을 갈까.

한국관광공사(사장직무대행 서영충, 이하 ‘공사’)는 추석 연휴를 알차게 보낼 수 있는 국내 여행지를 소개한다. 평년과 달리 긴 명절에 전 세대가 즐길 수 있는 명소와 추석 당일 또는 연휴 중에 무료로 개방하는 관광지 등을 담았다.

국내외 모두에게 사랑받는 ‘경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁 4대 궁’(서울 종로구 등)을 비롯해 ▷세대 구분 없이 공감할 수 있는 소재로 온 가족이 함께 즐기기 좋은 ‘수원시립미술관(경기 수원)’ ▷우리나라에서만 볼 수 있는 특산식물, 희귀식물 등 1,700여 종을 탐방할 수 있는 ’국립한국자생식물원(강원 평창)‘ ▷수목원, 수변데크, 계곡 쉼터, 등산코스까지 갖추고 있는 ’완도수목원(전남 완도)‘ ▷1910년대 이후부터 현대까지의 미술 작품을 선보이는 ’국립현대미술관(서울·덕수궁·과천·청주관)‘ 등을 무료 개방으로 만나볼 수 있다. 관광지 운영일과 무료 개방 일정 등이 상이하므로 방문 전 확인은 필수다.

추석이 있는 10월에 열리는 축제 정보도 소개했다. 오는 8일부터 12일까지 궁중문화축전이 열린다. 노년층을 위한 ‘동궐 장원서’, 청소년을 위한 ‘종묘 건축 탐험대’, 어린이들을 위한 ‘준명당 어린이학교’ 등 세대별 맞춤 프로그램이 마련되어 있다. 경북 고령 지산동 고분군에서는 2025 국가유산 미디어아트(9.19~10.12)가 열린다. 가야금 연주를 배경으로 대가야인의 세계관을 담은 ‘하늘로 향하는 빛’을 즐길 수 있다.

연휴 무료 개방 관광지와 축제 정보 등은 국내 여행정보 서비스 ‘대한민국 구석구석’ 가볼래-터 10월호와 대한민국 구석구석 네이버 블로그에서 확인할 수 있다.

한국관광공사 이상민 국민관광실장은 ”이례적으로 긴 추석연휴에 모두가 즐길 수 있는 여행지 정보를 소개하고자 이번 콘텐츠를 마련했다“라며, ”아울러 여행가는 가을 캠페인의 특별한 혜택과 함께 풍성한 명절이 되길 바란다“라고 전했다.