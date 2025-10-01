[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 추석 연휴 기간 중 시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 의료 공백을 최소화하고 감염병 확산에 신속히 대응하기 위해 비상진료 및 방역체계를 본격 가동한다.

1일 대구시에 따르면 연휴 기간 동안 대구시는 문 여는 병·의원 5,008곳과 약국 2776곳을 운영하며 보건소와 대구의료원은 추석 당일과 전후 기간 주간 진료를 실시해 진료 공백을 최소화한다.

또 9개 구·군 보건소와 함께 ‘추석명절 비상 의료·방역상황반’ 10개반을 편성해 보건복지부, 질병관리청와 응급의료·감염병 현황을 실시간으로 공유하고 상황 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 24시간 비상 연락체계를 유지한다.

응급의료기관 및 시설 23곳은 평소처럼 24시간 진료체계를 유지해 비상 진료 및 긴급 이송체계를 확보하고 응급실에는 1대 1 전담책임관을 지정해 연휴 기간 정상 운영 여부를 면밀히 모니터링한다.

더불어 6개 센터급 응급의료기관에는 연휴 의료인력 충원 인건비로 2억 8800만원을 지원하고 추석 당일 운영하는 동네 의원에도 비상진료 지원 인력(간호사 등) 수당을 지원한다.

아울러 경증 환자가 응급실 대신 동네 병·의원을 이용할 수 있도록 적극 유도해 응급실 과밀화를 최소화할 방침이다.

이와함께 소아 환자를 위한 ‘달빛어린이병원’은 지난해 3곳에서 5곳으로 확대 운영하며 중증 소아 응급환자는 대구·경북 소아전문응급의료센터인 칠곡경북대병원으로 연계할 예정이다.

만 12세 이하 어린이를 둔 가정은 아이안심톡을 통해 24시간 온라인 소아전문 의료상담서비스를 받을 수 있다.

약품 접근성 강화를 위해서는 대구시 공공약국(심야·자정약국)을 기존 10곳에서 13곳으로 확대 운영하며 편의점 등 안전상비 의약품판매소 1818곳에서도 해열제, 소화제 등 일반의약품을 구입할 수 있다.

연휴 기간 대규모 인구이동과 해외여행 등으로 인한 감염병 증가에 대비해 ‘24시간 비상방역상황반’도 운영한다.

코로나19, 인플루엔자와 같은 호흡기 감염병의 조기 발견과 대응을 위해 의료기관·질병관리모니터망 등 관계기관과 공조 체계를 강화하고 감염 취약시설에 대해서는 손 씻기, 주기적 환기 등 방역 수칙 집중할 계획이다.

문 여는 병·의원 및 약국 정보는 ▲대구시 및 구·군 홈페이지 ▲응급의료포털 ▲‘명절 병원·약국’ 등 포털 검색 ▲‘응급똑똑’ 앱에서 확인 가능하며 ▲보건복지콜센터 ▲구급상황관리센터 ▲ 달구벌콜센터에서 안내받을 수 있다.

김태운 대구시 보건복지국장은 “연휴 기간 중증 환자를 위해 응급실 이용은 자제하고 가까운 병·의원과 약국을 이용해 주기를 바란다“며 ”추석 연휴 시민들과 대구를 찾는 귀성객, 관광객들이 안전하고 건강한 명절을 보낼 수 있도록 의료·방역 대응에 최선을 다하겠다”고 말했다.