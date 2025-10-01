조지아주 구금 27일만에 해결 가시화 美 의회 ‘E4 특별비자 입법’ 최종목표 구금당시 인권침해 문제제기 필요성도

[헤럴드경제=문혜현 기자] 한미 양국이 30일(현지시간) 비자 워킹그룹 첫 회의를 통해 단기상용(B-1) 비자와 전자여행허가(ESTA)로도 미국 내 한국 기업의 근로자들이 장비를 설치·점검·보수할 수 있음을 명확히 재확인했다.

막대한 대미 투자를 위한 필수 인력이 대거 필요한 상황에서 우선 숨통을 튼 셈이지만, 전문직취업비자(H-1B) 할당을 확대하거나 한국 근로자 전용 미국 취업 특별 비자(E4)를 신설하는 과제가 남았다. 미국이 H1-B 비자 수수료를 100배 인상하는 등 강경한 태도를 보이면서 어려움이 여전할 것이란 우려도 있다.

한미 양국은 이번 첫 협의에서 곧바로 B-1 비자와 ESTA의 활동 범위에 대해 공식적으로 합의했다. 또한 양국은 주한미국대사관에 비자 문제 관련 ‘전담 데스크’를 이달 중 설치해 가동하고, 우리 국민을 전격 체포했던 미국 이민세관단속국(ICE)과 관세국경보호청(CBP) 지부와 우리 공관이 상호 접촉선을 구축해 수시로 소통할 수 있도록 조치했다.

이에 따라 지난달 4일(현지시간) 미국 조지아주에서 우리 국민 317명이 대거 체포됐던 초유의 구금 사태는 약 27일 만에 해결 국면에 접어들었다. 당시 미국 ICE는 사전 통보 없이 조지아주 현대차-LG엔솔 배터리 공장을 급습해 우리 국민과 외국인 근로자 등 417명을 무더기 구금해 온 국민을 충격에 빠뜨렸다. 우리 정부는 즉시 긴급대책반을 구성해 미국 측과 협상을 시작했다. 조현 외교부 장관도 워싱턴DC로 급거 방미해 마코 루비오 미국 국무장관과 만나 항의의 뜻을 전한 뒤, 전용기를 통한 우리 국민 귀국, 불이익 방지, 재발방지와 한미 비자 워킹그룹 가동을 약속받았다.

현재까지도 미국 현지에서 B-1 비자와 ESTA를 통해 근무 중인 한국인 근로자들이 상당수 존재한다는 점을 감안할 때, 이번 사태 이후 한미 양국이 내세운 ‘재발 방지’ 약속은 최소한 초기 단계에서는 이행되고 있다고 볼 수 있다.

양국은 앞으로도 정기적·비정기적으로 비자 워킹그룹 협의를 이어갈 전망이다. 외교부 당국자는 전날 기자들과 만나 “(한미 비자 워킹그룹 협의를) 꽤 계속할 것이라고 생각한다”라고 말했다.

이에 우리 정부는 H-1B 비자 확대와 미국 의회를 통한 E4 신설 법안 입법 촉구를 미국 정부에 지속 요구할 전망이다. 추첨을 통해 발급되는 H-1B 비자는 1년에 총 6만5000명에게 주어지지만, 약 2000여명 수준의 한국인이 겨우 받는 것으로 알려져 있다. 그러나 이마저도 최근 미국이 비자 수수료를 크게 인상하면서 우리 기업의 부담이 될 것으로 보인다. 미국은 최근 H-1B 수수료를 1인당 1000달러(약 140만원)에서 100배인 10만 달러(약 1억4000만원)로 증액하겠다고 깜짝 발표했다. 새 수수료 규정은 지난달 21일(현지시간)부터 발효 중으로, 현지 IT업계 종사자들은 일자리를 위협받고 있으며 기업들은 채용을 망설이는 형편이다.

때문에 E4 신설 법안 통과가 절실하지만 이마저도 쉽지 않다. 해당 법안이 이미 2013년부터 10년 넘게 미 의회를 표류 중인 데다, 반이민정서를 내세우고 있는 트럼프 정부 특성상 빠른 통과가 어렵다는 것이다. 미 국무부 또한 이번 협의에서 우리 측의 근본적인 제도 개선 요청에 “현실적인 입법제약 고려시 쉽지 않은 과제”라고 난색을 표하기도 했다.

구금 과정에서 벌어진 인권 침해 문제 또한 논의될지 주목된다. 외교부는 지난달 22일 미국 조지아 주에서 구금됐다가 귀국한 우리 국민 316명을 대상으로 체포 및 연행, 구금 과정에서 발생한 상황을 상세히 파악하기 위한 설문조사를 법무부, 관련 기업과 함께 실시했다. 구금됐던 다수 국민은 ▷열악한 시설 ▷음식 및 물 부족 ▷의약품 미지급 ▷수면 부족 ▷인종 차별적 언행 등 인권 침해를 당했다고 증언했다. 이에 워킹그룹에서 관련 논의가 이어져 미국 정부의 사과와 재발 방지 조치를 받아낼지 주목된다.

다행히 도널드 트럼프 미국 대통령도 한국 근로자 구금 사태 이후 우리 숙련 근로자의 필요성을 여러 차례 인정한 바 있다. 트럼프 대통령은 구금 근로자들이 귀국한 뒤인 14일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 “나는 다른 나라나 해외 기업들이 미국에 투자하는 것을 겁먹게 하거나 의욕을 꺾고 싶지 않다”고 발언했다. 그는 “나는 반도체와 선박 등 매우 복잡한 제품이나 기계를 들여오며 미국에 투자하는 이들이 자국의 전문 인력을 일정 기간 데려와 미국인들을 훈련시켜 주길 바란다”면서 “우리는 그들을 환영한다”고 했다. 이에 우리 정부는 현재 진행 중인 한미 관세 협상과 연계해 비자 문제 해결에 신중을 기할 전망이다. 3500억달러 규모의 막대한 대미 투자를 약속한 만큼 비자 문제가 선행돼야 한다는 점을 강조할 것으로 보인다.