독일 복권 업체 로또 헤센 발표

[헤럴드경제=한지숙 기자] 독일의 한 남성이 코트 주머니에서 수개월간 잠자고 있던 복권을 뒤늦게 발견하고, 당첨금 1530만유로(약 253억원)를 수령해 화제다.

29일(현지시간) 독일 공영방송 타게스샤우에 따르면 독일 복권 업체 로또 헤센은 이날 독일 프랑크푸르트 한 남성이 6개월 만에 복권 당첨금을 받았다고 밝혔다.

이 남성은 지난 3월 복권을 산 후 코트 주머니에 넣어두고 깜빡 잊은 채 지냈다. 그는 라디오에서 복권 당첨자를 찾는다는 소식을 들었지만 그 사람이 자신이라는 건 꿈에도 생각치 못했다.

당첨자가 나타나지 않자 지난 5월 말 복권 업체는 미수령 당첨금에 대한 관심을 끌기 위해 판매처에 포스터 캠페인까지 벌였다. 그 순간에도 남성은 “당첨금을 받지 않다니 얼마나 어리석은가”라고 생각했다고 한다.

그러던 중 그는 지난 주말 다시 코트를 꺼내 입으면서 주머니에서 귀중한 복권을 발견했다. 이어 휴대폰으로 당첨 번호를 확인하고 당첨 액수를 알았을 때 깜짝 놀랐다. 그의 당첨금 액수는 정확히 1533만 6286.40유로(253억 5287만원) 였다.

남성은 당첨금으로 우선 새 거실 소파를 구입하고, 무엇보다 아내와 함께 아이들 양육비로 쓰겠다고 밝혔다. 특히 부부는 당첨 사실을 다른 누구에게도 공개하지 않을 것이라고 말했다.