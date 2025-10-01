[헤럴드경제=양대근 기자] 폭스바겐코리아가 캠핑의 계절 가을을 맞아 오는 11월 30일까지 아틀라스 출고 및 시승 고객을 대상으로 풍성한 경품을 증정하는 스페셜 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

아틀라스는 텐트, 캠핑 박스 등 부피가 큰 아웃도어 장비도 손쉽게 적재할 수 있는 동급 최대 수준의 넉넉한 트렁크 공간, 차박에 최적화된 풀플랫 폴딩 기능, 6인승 또는 7인승의 유연한 시트 구성을 갖춰 캠핑, 차박 등 아웃도어 라이프스타일에 최적화된 대형 SUV(스포츠유틸리티차량)다.

폭스바겐코리아는 아틀라스와 함께하는 캠핑의 즐거움을 더해 줄 수 있도록 이벤트 기간 동안 아틀라스 차량을 출고한 고객 선착순 300명에게 캠핑 전문 브랜드 아이두젠 20만원 적립금 기프트 카드를 증정하며, 출고 고객 중 추첨으로 선정된 7명에게는 LG 스탠바이미 Go를 경품으로 제공한다.

또한 공식 홈페이지에서 시승을 신청한 뒤 전시장에서 아틀라스를 시승한 고객 중 추첨을 통한 100명에게는 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정한다.

이와 함께 아틀라스를 더욱 합리적인 조건으로 만나 볼 수 있도록 60개월 무이자 할부 및 바이백 할부 특별 금융 프로모션 혜택을 제공한다.

60개월 무이자 할부 프로그램을 통해 아틀라스 2.0 TSI R-Line 7인승 모델(권장소비자가 6770만1000원, 개별소비세 인하 적용)을 0% 무이자 할부로 월 67만2400원(선납금 40%, 60개월 동안)에 소유 가능하다.

36개월 ‘바이백 할부’ 프로그램을 이용할 시 초기 12개월 월 납입금 없이 남은 24개월간 월 30만7700원 납부로 아틀라스를 운용할 수 있다. 36개월 후 잔존가치는 차량가의 최대 53%까지 보장된다.

더불어 폭스바겐 파이낸셜 서비스 금융상품 사용 시, 바디 & 파츠 프로그램 및 신차 교환 프로그램도 제공하는 등 다양한 고객 혜택이 마련되어 있다.

신동협 폭스바겐코리아 마케팅 커뮤니케이션 상무는 “아틀라스는 뛰어난 공간 활용성과 실용성, 강력한 성능을 모두 갖춰 다채로운 아웃도어 라이프스타일을 지원하는 모델”이라며 “이번 이벤트를 통해 더욱 많은 고객이 아틀라스의 다재다능함을 경험하고 풍성한 혜택과 함께 오너가 되는 즐거움을 누리시길 바란다”고 말했다.