[헤럴드경제=양대근 기자] 아우디 코리아(사장 스티브 클로티)가 브랜드 최초의 고성능 전기 그란 투리스모, ‘더 뉴 아우디 S e-트론 GT’ 및 ‘더 뉴 아우디 RS e-tron GT 퍼포먼스’의 부분변경 모델을 국내 공식 출시한다고 1일 밝혔다.

아우디 RS 라인업의 ‘RS’는 ‘RennSport(Racing Sport)’의 약자로, 레이싱을 향한 아우디의 집념과 혁신 정신, 그리고 모터스포츠 DNA를 상징한다.

아우디 스포트 GmbH(Audi Sport GmbH)가 제작하는 RS 모델은 브랜드 고성능 라인업의 정점에 있으며, ‘더 뉴 아우디 RS e-tron GT 퍼포먼스’는 순수 전기차 RS 모델 중에서도 플래그십 포지션을 차지한다. 이번에 선보이는 부분변경 모델은 더욱 날렵하고 스포티해진 디자인, 강화된 주행 퍼포먼스, 최신 인포테인먼트 및 편의 사양을 적용해 진화한 면모를 보여준다. 특히 전기 파워트레인의 효율성이 개선되었으며, 충전 성능과 에너지 회생 시스템이 최적화되어 일상 주행과 고성능 드라이빙 모두에서 한층 향상된 경험을 제공한다.

‘더 뉴 아우디 S e-트론 GT’와 ‘더 뉴 아우디 RS e-트론 GT 퍼포먼스’는 전·후방에 장착된 두 개의 전기 모터를 기반으로 압도적인 성능을 발휘한다. ‘더 뉴 아우디 S e-트론 GT’는 최고출력 435kW(전축: 176kW, 후축: 415kW), 정지 상태에서 시속 100km/h까지 3.6초(런치 컨트롤 모드 3.4초) 만에 도달한다.

‘더 뉴 아우디 RS e-트론 GT 퍼포먼스’는 최고출력 550kW(전축: 252kW, 후축: 415kW)를 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100km/h까지 단 2.9초(런치 컨트롤 모드 2.5초)라는 기록적인 성능을 자랑한다. 두 모델 모두 105kWh 용량의 리튬 이온 배터리를 탑재했으며, 1회 충전 시 ‘더 뉴 아우디 S e-트론 GT’는 420km(복합 기준), ‘더 뉴 아우디 RS e-트론 GT 퍼포먼스’는 384km(복합 기준)까지 주행 가능하다.

또한, ‘더 뉴 아우디 S e-트론 GT’에는 어댑티브 에어 서스펜션, ‘더 뉴 아우디 RS e-트론 GT 퍼포먼스’에는 액티브 서스펜션이 적용되어 다양한 주행 상황에서 최적의 안정성을 제공한다.

낮고 넓은 비율의 차체는 그란 투리스모 특유의 역동성을 강조하며, 미래 모빌리티를 향한 아우디의 디자인 철학을 보여준다. ‘더 뉴 아우디 S e-트론 GT’에는 21인치 5-트윈 스포크 콘케이브 블랙 휠, 오렌지 캘리퍼, S 익스테리어 패키지가 적용돼 스포티한 매력을 더했다.

‘더 뉴 아우디 RS e-트론 GT 퍼포먼스’는 RS 전용 21인치 6-트윈 스포크 RS 글로스 블랙 휠, 레드 캘리퍼, 카본 패키지, RS 전용 익스테리어로 플래그십다운 고급스러움을 구현한다.

두 모델 모두 스위처블 파노라믹 루프, 풀 바디 페인트, 블랙 패키지(앞·뒤 범퍼 및 로고), 프렁크 등 고급 사양을 기본으로 제공한다. 실내에는 각 모델 전용 인테리어가 적용돼 차별화된 감각을 선사한다. ‘더 뉴 아우디 S e-트론 GT’는 S 인테리어 패키지와 S 로고가 새겨진 다기능 가죽 타공 3-스포크 스포츠 스티어링 휠을, ‘더 뉴 아우디 RS e-트론 GT 퍼포먼스’는 RS 인테리어 패키지, 발광 RS 로고, RS 도어 엔트리 라이트, 디나미카 스티어링 휠 등을 갖춰 초고성능 모델의 아이덴티티를 강화했다.

두 모델 모두 매트릭스 LED 헤드라이트(레이저 라이트 포함)와 LED 테일라이트, 전·후방 다이내믹 턴 시그널을 탑재해 아우디 고유의 조명 기술을 경험할 수 있다. 실내에는 12.3인치 버추얼 콕핏 플러스, MMI 내비게이션 플러스, MMI 터치 리스폰스, 아우디 스마트폰 인터페이스, B&O 3D 프리미엄 사운드 시스템(16 스피커, 15채널, 710와트) 등 다양한 인포테인먼트 시스템이 탑재된다. 이와 함께 헤드업 디스플레이, 전·후방 주차 보조시스템, 360° 서라운드뷰 카메라, 파크 어시스트 플러스, 사이드 어시스트, 후측방 보조시스템 등 첨단 운전자 보조 시스템이 적용돼 안전성과 편의성을 한층 높였다.

‘더 뉴 아우디 S e-트론 GT’의 가격은 1억7012만원이며, ‘더 뉴 아우디 RS e-트론 GT 퍼포먼스’의 가격은 2억2302만원이다. 이는 부가세 포함, 개별소비세 3.5% 기준이다.