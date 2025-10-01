위고비와 같은 ‘세마글루타이드’ 성분의 패치제 주1회 부착…주사제보다 80% 높은 생체이용률

대웅제약이 ‘위고비’와 같은 ‘세마글루타이드’ 성분의 붙이는 비만치료제 임상 1상에 진입하게 됐다.

이 회사는 비만·당뇨 치료용 마이크로니들 패치 ‘DWRX5003’(사진)로 식품의약품안전처에서 임상1상 시험계획(IND) 승인을 받았다고 1일 밝혔다.

이 역시 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 작용제로, 인슐린 분비를 촉진하고 식욕을 억제해 혈당조절과 체중감량 효과를 얻는 약물이다.

대웅의 마이크로니들 패치는 피부에 부착하면 세마글루타이드 성분으로 구성된 미세바늘이 녹아 약물을 피부 진피층으로 직접 전달하는 패치형 제제로, 주 1회 부착한다. 가압건조와 완전밀착 포장 같은 차별화된 기술을 통해 약물의 균일성과 안정성을 극대화할 수 있다고 회사 측은 전했다. 오염 우려 없이 정밀한 투여를 가능하게 하는 대웅테라퓨틱스의 독자적 약물전달 기술 ‘클로팜’이 적용됐다고도 했다.

클로팜은 피하주사제 대비 80% 이상의 높은 생체이용률을 나타내는 게 특징이다. 이는 기존 마이크로니들 패치의 30% 수준에 비해 월등히 높으며, 경구제 대비로는 약 160배에 달하는 수치라고 회사 측은 주장했다.

이를 통해 환자는 경구제 복용부담이 줄고 주사제 대비 치료순응도가 높아진다고 했다. 의료진은 주사투여와 관찰에 소요되는 시간을 줄여 환자관리에 더 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

대웅은 임상을 통해 건강한 성인을 대상으로 패치의 안전성과 약동학적 특성을 평가하게 된다. 노보노디스크 ‘오젬픽’과 ‘위고비’ 주사제 대비 상대적 생체이용률을 확인하는 단계다.

박성수 대웅제약 대표는 “글로벌 시장에서 인정받는 혁신제형을 선보이고자 한다. 주 1회 간편한 패치 제형은 환자의 순응도를 높이고 의료현장의 효율성을 개선할 수 있는 차세대 옵션이 될 것”이라 했다.