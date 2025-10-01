[헤럴드경제=장연주 기자] 가공육을 자주 섭취하는 여성은 유방암 발병 위험이 크게 높아진다는 연구결과가 나와 눈길을 끈다. 특히 50세 미만 젊은 여성에서 이 같은 위험이 두드러졌으며, 반대로 소고기 섭취는 오히려 발병 위험을 낮추는 경향이 확인됐다. 또 주 1회만 가공육을 먹어도 그렇지 않은 여성에 비해 유방암 발병 위험이 무려 57%나 높아지는 것으로 나타났다.

최근 서울대 예방의학교실(강대희·이효빈), 유방외과(한원식), 식품영양학과(이정은) 공동 연구팀은 도시 기반 코호트연구(HEXA study)를 통해 가공육 섭취와 유방암의 연관성을 조사한 결과를 국제학술지 임상영양학(Clinical Nutrition) 최신호에 발표했다.

이번 연구는 2004~2013년 사이 40~69세 여성 7만1264명을 10년간 추적 관찰해 이뤄졌으며, 이 중 713명(1%)이 새롭게 유방암 진단을 받았다.

조사 결과, 햄·소시지·베이컨 등 가공육을 주 1회 이상 먹는 여성은 전혀 섭취하지 않는 여성에 비해 유방암 발병 위험이 57%나 더 높았다. 특히 50세 미만 여성에서 이런 경향이 더욱 뚜렷하게 나타났다.

세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)의 분류 기준에 따르면, 가공육은 1군 발암물질에 해당된다.

연구팀은 가공육 제조 과정에서 사용되는 질산염과 아질산염이 체내에서 발암성 물질인 ‘니트로소화합물’(NOCs)로 바뀌어 유전자 손상과 돌연변이를 유발하는 요인이 된다고 설명했다.

또 가공육을 고온에서 조리할 때 생기는 헤테로사이클릭 아민(HCAs)과 다환방향족탄화수소(PAHs) 역시 유방 조직에 해로울 수 있다고 설명했다.

이번 연구에 참여한 강대희 교수는 “이번 연구는 ‘가공육이 반드시 유방암을 일으킨다’고 단정하는 것은 아니지만 한국에서도 위험을 높일 수 있다는 과학적 근거를 제시한 데 의미가 있다”며 “예방을 위해서는 가공육 소비를 줄이고 채소·과일 중심의 균형 잡힌 식단을 유지하는 것이 필요하다”고 조언했다.

한편, 이번 연구에서는 소고기가 유방암 위험을 낮출 가능성도 관찰됐다.

소고기를 월 2회 이상 먹은 여성은 전혀 섭취하지 않은 여성보다 발병 확률이 18% 낮았다. 서구에서 적색육이 유방암 위험 요인으로 지목되는 것을 고려하면 눈에 띄는 결과다.

연구팀은 한국 여성의 소고기 섭취량이 서구보다 훨씬 적은데다 소고기에 포함된 필수 아미노산 등이 호르몬 조절, 염증 억제, 대사 과정에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 분석했다.