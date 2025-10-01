귀금속 생산 및 품질관리 신뢰 보증 “최고 품질 생산으로 글로벌 경쟁력 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] LS MnM은 지난달 18일 런던금시장연합회(LBMA)가 실시한 금은 부문 주조·분석 기술평가(PAM) 인증을 3회 연속 갱신했다고 1일 밝혔다. 금 부문 PAM 인증은 국내 기업 가운데 유일하다.

LBMA는 영국 런던에 본부를 둔 세계 귀금속 시장 최고 권위 기구로, 제품 품질과 ESG 이행을 엄격히 심사해 우수공급업체(GDL)를 선정한다. GDL은 국제 금은 현물 시장의 대표적인 신뢰 인증으로, 등재 시 글로벌 시장에서 큰 제품 경쟁력을 갖는다.

PAM은 LBMA GDL 등재 기업의 신뢰성 보증과 명성 증대를 위해, 3년마다 주기적으로 실시하는 기술평가이다. 주조 분석 분야에서 LBMA의 엄격한 기술적 요구사항을 충족해야 인증을 획득할 수 있으며, 인증 업체만이 GDL 자격을 유지할 수 있다.

특히, 순도 99.99% 이상의 귀금속을 생산하는 LS MnM은, 타 제련소보다 더욱 까다로운 분석 평가를 진행했다. 평가 결과 모든 시료를 분석치 차이 0.005% 이내로 특정하여, 완전 통과 등급으로 검증에 최우수 합격했다.

LS MnM은 금은 인증과 더불어 이번 PAM 인증 갱신으로 금은 13년, 은 10년 연속 LBMA GDL 자격을 유지하는 데 성공했다.

LS MnM 관계자는 “이번 인증을 통해, ESG(환경·사회·지배구조) 이행에 이어 기술로도 높은 평가를 받았다”며 “지속적인 품질 개선과 강화된 ESG 기준 준수를 통해, 귀금속 분야에서도 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.